Экономический календарь
Промышленное производство от Федеральной Резервной Системы (ФРС) м/м (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)
|Средняя
|0.1%
|0.0%
|
-0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство от ФРС, м/м (Fed Industrial Production m/m) отражает изменение реального объема производства в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Значение индекса рассчитывается по отношению к базисному периоду, которому присвоен эталонный уровень 100% (2012 год).
В расчет индикатора включены отрасли, которые входят в Североамериканскую систему классификации индустрии (NAICS). В нее входят промышленность, коммунальное хозяйство, горнодобывающие предприятия, энергетика, выпуск книг и периодических изданий и т.д. Общий индекс составлен из 299 отдельных серий данных (по кодам NAICS). Каждому отдельному отраслевому подындексу присвоен определенный вес.
Индикатор рассчитывается на основе двух типов исходных данных: это объем производства, выраженный в физических единицах, и данные о включении материалов в производственный процесс. Данные о физической продукции получены от торговых ассоциаций и государственных учреждений. Когда подобные данные недоступны, объем производства рассчитывается на основе отработанных сотрудниками часов по отраслям (эти данные ежемесячно собирает Бюро трудовой статистики).
ФРС использует этот индекс для оценки инфляции и состояния производственного сектора в стране. По этому показателю можно также прогнозировать ВВП на текущий период.
Превышение показателя над прогнозом говорит о росте производственной активности и может положительно отразиться на котировках американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство от Федеральной Резервной Системы (ФРС) м/м (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
