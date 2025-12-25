Промышленное производство от ФРС, м/м (Fed Industrial Production m/m) отражает изменение реального объема производства в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Значение индекса рассчитывается по отношению к базисному периоду, которому присвоен эталонный уровень 100% (2012 год).

В расчет индикатора включены отрасли, которые входят в Североамериканскую систему классификации индустрии (NAICS). В нее входят промышленность, коммунальное хозяйство, горнодобывающие предприятия, энергетика, выпуск книг и периодических изданий и т.д. Общий индекс составлен из 299 отдельных серий данных (по кодам NAICS). Каждому отдельному отраслевому подындексу присвоен определенный вес.

Индикатор рассчитывается на основе двух типов исходных данных: это объем производства, выраженный в физических единицах, и данные о включении материалов в производственный процесс. Данные о физической продукции получены от торговых ассоциаций и государственных учреждений. Когда подобные данные недоступны, объем производства рассчитывается на основе отработанных сотрудниками часов по отраслям (эти данные ежемесячно собирает Бюро трудовой статистики).

ФРС использует этот индекс для оценки инфляции и состояния производственного сектора в стране. По этому показателю можно также прогнозировать ВВП на текущий период.

Превышение показателя над прогнозом говорит о росте производственной активности и может положительно отразиться на котировках американского доллара.

