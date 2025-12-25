Экономический календарь
Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer)
|Высокая
|36.3
|44.8
|
43.8
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|42.4
|
36.3
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer) — составной диффузный индикатор, который характеризует условия ведения бизнеса в Чикаго в отчетном месяце. Его готовит некоммерческая организация Market News International Inc., один из ведущих американских поставщиков экономических новостей и аналитики, в сотрудничестве с чикагским отделением Института управления поставками (ISM).
Бизнес-барометр Чикаго называют также PMI Чикаго. Он рассчитывается после опроса менеджеров по закупкам, работающих в компаниях Чикагского региона. Респонденты отвечают на вопросы относительно объемов производства, новых заказов, отложенных заказов, занятости и отношений с поставщиками на своих предприятиях. Они дают не количественную, а относительную оценку того, как изменилась ситуация с этими параметрами в текущем месяце: улучшилась, ухудшилась или осталась прежней.
В выборку респондентов входят представители крупных промышленных и сервисных компаний региона. Несмотря на то, что индекс рассчитывается только по Чикагскому региону, его данные обычно четко коррелируют с общеамериканскими индексами. Поэтому он интерпретируется как опережающий индикатор состояния американской экономики.
Значение индекса выше 50 означает улучшение делового климата в регионе, ниже 50 – ухудшение. Работа менеджеров по закупкам подразумевает раннее информирование об изменении экономической ситуации. Поэтому по росту PMI можно прогнозировать рост производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Превышение показателя над прогнозными значениями благоприятно отражается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
