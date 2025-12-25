КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
MNI
Сектор:
Бизнес
Высокая 36.3 44.8
43.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
42.4
36.3
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer) — составной диффузный индикатор, который характеризует условия ведения бизнеса в Чикаго в отчетном месяце. Его готовит некоммерческая организация Market News International Inc., один из ведущих американских поставщиков экономических новостей и аналитики, в сотрудничестве с чикагским отделением Института управления поставками (ISM).

Бизнес-барометр Чикаго называют также PMI Чикаго. Он рассчитывается после опроса менеджеров по закупкам, работающих в компаниях Чикагского региона. Респонденты отвечают на вопросы относительно объемов производства, новых заказов, отложенных заказов, занятости и отношений с поставщиками на своих предприятиях. Они дают не количественную, а относительную оценку того, как изменилась ситуация с этими параметрами в текущем месяце: улучшилась, ухудшилась или осталась прежней.

В выборку респондентов входят представители крупных промышленных и сервисных компаний региона. Несмотря на то, что индекс рассчитывается только по Чикагскому региону, его данные обычно четко коррелируют с общеамериканскими индексами. Поэтому он интерпретируется как опережающий индикатор состояния американской экономики.

Значение индекса выше 50 означает улучшение делового климата в регионе, ниже 50 – ухудшение. Работа менеджеров по закупкам подразумевает раннее информирование об изменении экономической ситуации. Поэтому по росту PMI можно прогнозировать рост производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Превышение показателя над прогнозными значениями благоприятно отражается на котировках доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
36.3
44.8
43.8
окт. 2025
43.8
40.7
40.6
сент. 2025
40.6
45.8
41.5
авг. 2025
41.5
42.5
47.1
июль 2025
47.1
42.4
40.4
июнь 2025
40.4
42.6
40.5
май 2025
40.5
46.2
44.6
апр. 2025
44.6
53.1
47.6
март 2025
47.6
40.3
45.5
февр. 2025
45.5
43.4
39.5
янв. 2025
39.5
41.8
36.9
дек. 2024
36.9
39.2
40.2
нояб. 2024
40.2
37.4
41.6
окт. 2024
41.6
42.6
46.6
сент. 2024
46.6
44.4
46.1
авг. 2024
46.1
44.2
45.3
июль 2024
45.3
44.2
47.4
июнь 2024
47.4
42.3
35.4
май 2024
35.4
45.6
37.9
апр. 2024
37.9
48.3
41.4
март 2024
41.4
50.2
44.0
февр. 2024
44.0
51.2
46.0
янв. 2024
46.0
47.4
46.9
дек. 2023
46.9
49.9
55.8
нояб. 2023
55.8
43.9
44.0
окт. 2023
44.0
46.4
44.1
сент. 2023
44.1
45.8
48.7
авг. 2023
48.7
42.1
42.8
июль 2023
42.8
40.9
41.5
июнь 2023
41.5
44.5
40.4
май 2023
40.4
46.2
48.6
апр. 2023
48.6
43.7
43.8
март 2023
43.8
43.9
43.6
февр. 2023
43.6
44.6
44.3
янв. 2023
44.3
41.0
44.9
дек. 2022
44.9
41.2
37.2
нояб. 2022
37.2
45.4
45.2
окт. 2022
45.2
48.9
45.7
сент. 2022
45.7
52.2
52.2
авг. 2022
52.2
54.1
52.1
июль 2022
52.1
58.2
56.0
июнь 2022
56.0
58.5
60.3
май 2022
60.3
59.7
56.4
апр. 2022
56.4
59.7
62.9
март 2022
62.9
60.8
56.3
февр. 2022
56.3
64.3
65.2
янв. 2022
65.2
62.6
64.3
дек. 2021
63.1
65.2
61.8
нояб. 2021
61.8
66.8
68.4
окт. 2021
68.4
65.9
64.7
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания