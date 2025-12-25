Бизнес-барометр Чикаго от MNI (MNI Chicago Business Barometer) — составной диффузный индикатор, который характеризует условия ведения бизнеса в Чикаго в отчетном месяце. Его готовит некоммерческая организация Market News International Inc., один из ведущих американских поставщиков экономических новостей и аналитики, в сотрудничестве с чикагским отделением Института управления поставками (ISM).

Бизнес-барометр Чикаго называют также PMI Чикаго. Он рассчитывается после опроса менеджеров по закупкам, работающих в компаниях Чикагского региона. Респонденты отвечают на вопросы относительно объемов производства, новых заказов, отложенных заказов, занятости и отношений с поставщиками на своих предприятиях. Они дают не количественную, а относительную оценку того, как изменилась ситуация с этими параметрами в текущем месяце: улучшилась, ухудшилась или осталась прежней.

В выборку респондентов входят представители крупных промышленных и сервисных компаний региона. Несмотря на то, что индекс рассчитывается только по Чикагскому региону, его данные обычно четко коррелируют с общеамериканскими индексами. Поэтому он интерпретируется как опережающий индикатор состояния американской экономики.

Значение индекса выше 50 означает улучшение делового климата в регионе, ниже 50 – ухудшение. Работа менеджеров по закупкам подразумевает раннее информирование об изменении экономической ситуации. Поэтому по росту PMI можно прогнозировать рост производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Превышение показателя над прогнозными значениями благоприятно отражается на котировках доллара.

График последних значений: