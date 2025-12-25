КалендарьРазделы

Число открытых вакансий на рынке труда в США (United States JOLTS Job Openings)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Труд
Высокая 7.670 млн 7.378 млн
7.658 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
7.381 млн
7.670 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS Job Opening) — ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах США. В расчет входят все вакансии, которые остаются открытыми на последний рабочий день месяца.

Показатель входит в отчет Бюро трудовой статистики США JOLTS (Обзор вакансий и оборота рабочей силы, Job Openings and Labor Turnover Survey), который создается на основе опросов работодателей. В анкете они характеризуют занятость на своих предприятиях, количество открытых вакансий, найм и увольнения. Все эти данные обрабатываются и включаются в отчет, который публикуется ежемесячно, в том числе по регионам страны и отраслям.

В статистическую выборку для проведения опроса входят примерно 16 000 предприятий США по всем 50 штатам и округу Колумбия. Они представляют большинство отраслей американской экономики: розничную торговлю, промышленность, строительство, горнодобывающий сектор, транспорт, IT, финансовые услуги, образование, медицину и т.д.

Данные JOLTS – индикатор дефицита или переизбытка рабочей силы на национальном уровне. До появления этого отчета в США не было экономического индикатора неудовлетворенного спроса на труд.

Экономисты используют этот отчет для анализа рынка труда страны, для характеристики бизнес-циклов. Рост вакансий, с одной стороны, благоприятно характеризует состояние экономики, но если при этом продолжает расти безработица – это свидетельствует о дисбалансе рынка труда и о недостатке квалифицированных кадров. Долгосрочные наблюдения за соотношением открытых вакансий и их заполняемостью используются для корректировки программ образования и профессиональной подготовки на государственном уровне.

В общем случае увеличение количества вакансий благоприятно сказывается на котировках доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число открытых вакансий на рынке труда в США (United States JOLTS Job Openings)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
7.670 млн
7.378 млн
7.658 млн
сент. 2025
7.658 млн
7.615 млн
авг. 2025
7.227 млн
7.326 млн
7.181 млн
июль 2025
7.181 млн
7.412 млн
7.357 млн
июнь 2025
7.437 млн
7.441 млн
7.712 млн
май 2025
7.769 млн
7.102 млн
7.395 млн
апр. 2025
7.391 млн
7.167 млн
7.200 млн
март 2025
7.192 млн
7.476 млн
7.480 млн
февр. 2025
7.568 млн
7.241 млн
7.762 млн
янв. 2025
7.740 млн
7.279 млн
7.508 млн
дек. 2024
7.600 млн
7.603 млн
8.156 млн
нояб. 2024
8.098 млн
7.380 млн
7.839 млн
окт. 2024
7.744 млн
7.492 млн
7.372 млн
сент. 2024
7.443 млн
7.688 млн
7.861 млн
авг. 2024
8.040 млн
7.721 млн
7.711 млн
июль 2024
7.673 млн
7.876 млн
7.910 млн
июнь 2024
8.184 млн
7.979 млн
8.230 млн
май 2024
8.140 млн
8.091 млн
7.919 млн
апр. 2024
8.059 млн
8.231 млн
8.355 млн
март 2024
8.488 млн
8.351 млн
8.813 млн
февр. 2024
8.756 млн
8.410 млн
8.748 млн
янв. 2024
8.863 млн
8.511 млн
8.889 млн
дек. 2023
9.026 млн
8.658 млн
8.925 млн
нояб. 2023
8.790 млн
9.048 млн
8.852 млн
окт. 2023
8.733 млн
9.286 млн
9.350 млн
сент. 2023
9.553 млн
8.977 млн
9.497 млн
авг. 2023
9.610 млн
9.272 млн
8.920 млн
июль 2023
8.827 млн
9.793 млн
9.165 млн
июнь 2023
9.582 млн
10.063 млн
9.616 млн
май 2023
9.824 млн
9.954 млн
10.320 млн
апр. 2023
10.103 млн
9.283 млн
9.745 млн
март 2023
9.590 млн
-1.811 млн
9.974 млн
февр. 2023
9.931 млн
0.783 млн
10.563 млн
янв. 2023
10.824 млн
11.174 млн
11.234 млн
дек. 2022
11.012 млн
10.590 млн
10.440 млн
нояб. 2022
10.458 млн
10.442 млн
10.512 млн
окт. 2022
10.334 млн
10.349 млн
10.687 млн
сент. 2022
10.717 млн
10.127 млн
10.280 млн
авг. 2022
10.053 млн
10.780 млн
11.170 млн
июль 2022
11.239 млн
10.646 млн
11.040 млн
июнь 2022
10.698 млн
11.401 млн
11.303 млн
май 2022
11.254 млн
11.768 млн
11.681 млн
апр. 2022
11.400 млн
11.768 млн
11.855 млн
март 2022
11.549 млн
11.587 млн
11.344 млн
февр. 2022
11.266 млн
11.258 млн
11.283 млн
янв. 2022
11.263 млн
10.673 млн
11.448 млн
дек. 2021
10.925 млн
10.470 млн
10.775 млн
нояб. 2021
10.562 млн
10.553 млн
11.091 млн
окт. 2021
11.033 млн
10.155 млн
10.602 млн
сент. 2021
10.438 млн
10.765 млн
10.629 млн
