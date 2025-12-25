Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS Job Opening) — ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах США. В расчет входят все вакансии, которые остаются открытыми на последний рабочий день месяца.

Показатель входит в отчет Бюро трудовой статистики США JOLTS (Обзор вакансий и оборота рабочей силы, Job Openings and Labor Turnover Survey), который создается на основе опросов работодателей. В анкете они характеризуют занятость на своих предприятиях, количество открытых вакансий, найм и увольнения. Все эти данные обрабатываются и включаются в отчет, который публикуется ежемесячно, в том числе по регионам страны и отраслям.

В статистическую выборку для проведения опроса входят примерно 16 000 предприятий США по всем 50 штатам и округу Колумбия. Они представляют большинство отраслей американской экономики: розничную торговлю, промышленность, строительство, горнодобывающий сектор, транспорт, IT, финансовые услуги, образование, медицину и т.д.

Данные JOLTS – индикатор дефицита или переизбытка рабочей силы на национальном уровне. До появления этого отчета в США не было экономического индикатора неудовлетворенного спроса на труд.

Экономисты используют этот отчет для анализа рынка труда страны, для характеристики бизнес-циклов. Рост вакансий, с одной стороны, благоприятно характеризует состояние экономики, но если при этом продолжает расти безработица – это свидетельствует о дисбалансе рынка труда и о недостатке квалифицированных кадров. Долгосрочные наблюдения за соотношением открытых вакансий и их заполняемостью используются для корректировки программ образования и профессиональной подготовки на государственном уровне.

В общем случае увеличение количества вакансий благоприятно сказывается на котировках доллара.

График последних значений: