Число открытых вакансий на рынке труда в США (United States JOLTS Job Openings)
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS Job Opening) — ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах США. В расчет входят все вакансии, которые остаются открытыми на последний рабочий день месяца.
Показатель входит в отчет Бюро трудовой статистики США JOLTS (Обзор вакансий и оборота рабочей силы, Job Openings and Labor Turnover Survey), который создается на основе опросов работодателей. В анкете они характеризуют занятость на своих предприятиях, количество открытых вакансий, найм и увольнения. Все эти данные обрабатываются и включаются в отчет, который публикуется ежемесячно, в том числе по регионам страны и отраслям.
В статистическую выборку для проведения опроса входят примерно 16 000 предприятий США по всем 50 штатам и округу Колумбия. Они представляют большинство отраслей американской экономики: розничную торговлю, промышленность, строительство, горнодобывающий сектор, транспорт, IT, финансовые услуги, образование, медицину и т.д.
Данные JOLTS – индикатор дефицита или переизбытка рабочей силы на национальном уровне. До появления этого отчета в США не было экономического индикатора неудовлетворенного спроса на труд.
Экономисты используют этот отчет для анализа рынка труда страны, для характеристики бизнес-циклов. Рост вакансий, с одной стороны, благоприятно характеризует состояние экономики, но если при этом продолжает расти безработица – это свидетельствует о дисбалансе рынка труда и о недостатке квалифицированных кадров. Долгосрочные наблюдения за соотношением открытых вакансий и их заполняемостью используются для корректировки программ образования и профессиональной подготовки на государственном уровне.
В общем случае увеличение количества вакансий благоприятно сказывается на котировках доллара.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число открытых вакансий на рынке труда в США (United States JOLTS Job Openings)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
