Число увольнений в США от Challenger г/г (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Challenger, Gray & Christmas
Сектор:
Труд
Низкая N/D 178.7%
175.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Число увольнений от Challenger г/г (Challenger Job Cuts y/y) отражает процентное изменение в количестве уволенных работников, о которых сообщили работодатели за отчетный месяц по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это позволяет оценить ситуацию на рынке труда. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как неблагоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — благоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число увольнений в США от Challenger г/г (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
178.7%
175.3%
окт. 2025
175.3%
71.1%
-25.8%
сент. 2025
-25.8%
13.3%
авг. 2025
13.3%
139.8%
июль 2025
139.8%
-68.3%
-1.6%
июнь 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
май 2025
47.0%
68.1%
62.7%
апр. 2025
62.7%
125.3%
204.8%
март 2025
204.8%
68.6%
103.2%
февр. 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
янв. 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
дек. 2024
11.4%
30.8%
26.8%
нояб. 2024
26.8%
33.4%
50.9%
окт. 2024
50.9%
30.2%
53.4%
сент. 2024
53.4%
22.1%
1.0%
авг. 2024
1.0%
46.8%
9.2%
июль 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
июнь 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
май 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
апр. 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
март 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
февр. 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
янв. 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
дек. 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
нояб. 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
окт. 2023
8.8%
58.2%
сент. 2023
58.2%
225.3%
266.9%
авг. 2023
266.9%
-8.2%
июль 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
июнь 2023
25.2%
248.6%
286.7%
май 2023
286.7%
227.2%
175.9%
апр. 2023
175.9%
200.2%
319.4%
март 2023
319.4%
148.0%
410.1%
февр. 2023
410.1%
94.1%
440.0%
янв. 2023
440.0%
56.4%
129.1%
дек. 2022
129.1%
34.0%
416.5%
нояб. 2022
416.5%
12.2%
48.3%
окт. 2022
48.3%
1.9%
67.6%
сент. 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
авг. 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
июль 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
июнь 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
май 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
апр. 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
март 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
февр. 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
янв. 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
дек. 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
нояб. 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
окт. 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
