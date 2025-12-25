КалендарьРазделы

Индекс деловой активности в сфере услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Далласа (Federal Reserve Bank of Dallas)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D -6.8
-9.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа (Dallas Fed Services Business Activity) представляет собой разницу между количеством респондентов, отметивших улучшение условий для ведения бизнеса за отчетный месяц по сравнению с предыдущим, и респондентов, выразивших ухудшение условий. При расчете индикатора применяется сезонная корректировка. Рост индикатора может оказать благоприятное влияние на котировки доллара США.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности в сфере услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
-6.8
-9.4
окт. 2025
-9.4
-8.8
-5.6
сент. 2025
-5.6
6.8
авг. 2025
6.8
2.0
июль 2025
2.0
-1.0
-4.4
июнь 2025
-4.4
7.6
-10.1
май 2025
-10.1
-9.8
-19.4
апр. 2025
-19.4
3.6
-11.3
март 2025
-11.3
8.2
4.6
февр. 2025
4.6
5.0
7.4
янв. 2025
7.4
0.8
10.8
дек. 2024
9.6
1.7
9.8
нояб. 2024
9.8
-5.3
2.0
окт. 2024
2.0
-5.9
-2.6
сент. 2024
-2.6
-6.3
-7.7
авг. 2024
-7.7
-6.4
-0.1
июль 2024
-0.1
-6.7
-4.1
июнь 2024
-4.1
-6.9
-12.1
май 2024
-12.1
-6.9
-10.6
апр. 2024
-10.6
-2.9
-5.5
март 2024
-5.5
-8.0
-3.9
февр. 2024
-3.9
-10.4
-9.3
янв. 2024
-9.3
-3.8
-8.8
дек. 2023
-8.7
-8.9
-11.6
нояб. 2023
-11.6
-6.5
-18.2
окт. 2023
-18.2
-1.0
-8.6
сент. 2023
-8.6
-0.4
-2.7
авг. 2023
-2.7
-6.1
-4.2
июль 2023
-4.2
-12.5
-8.2
июнь 2023
-8.2
-15.6
-17.3
май 2023
-17.3
-16.0
-14.4
апр. 2023
-14.4
-13.5
-18.0
март 2023
-18.0
-11.9
-9.3
февр. 2023
-9.3
-17.1
-15.0
янв. 2023
-15.0
-15.2
-20.5
дек. 2022
-19.8
-12.1
-11.0
нояб. 2022
-11.0
-9.3
-13.6
окт. 2022
-13.6
-5.4
-5.4
сент. 2022
-5.4
-8.1
-5.7
авг. 2022
-5.7
-11.4
-10.9
июль 2022
-10.9
-5.3
-12.4
июнь 2022
-12.4
4.8
1.5
май 2022
1.5
9.2
8.2
апр. 2022
8.2
13.4
10.6
март 2022
10.6
8.4
16.6
февр. 2022
16.6
6.6
0.6
янв. 2022
0.6
17.5
14.2
дек. 2021
12.9
21.5
22.7
нояб. 2021
22.7
14.3
20.7
окт. 2021
20.7
6.7
8.3
123
