Экономический календарь
Число увольнений в США от Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)
|Низкая
|N/D
|
153.074 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Число увольнений от Challenger (Challenger Job Cuts) отражает общее количество уволенных работников, о которых сообщили работодатели за отчетный месяц. Это позволяет оценить ситуацию на рынке труда. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как неблагоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — благоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число увольнений в США от Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)".
