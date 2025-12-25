КалендарьРазделы

Число увольнений в США от Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Challenger, Gray & Christmas
Сектор:
Труд
Число увольнений от Challenger (Challenger Job Cuts) отражает общее количество уволенных работников, о которых сообщили работодатели за отчетный месяц. Это позволяет оценить ситуацию на рынке труда. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как неблагоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — благоприятное.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число увольнений в США от Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
153.074 тыс
окт. 2025
153.074 тыс
54.064 тыс
сент. 2025
54.064 тыс
85.979 тыс
авг. 2025
85.979 тыс
62.075 тыс
июль 2025
62.075 тыс
47.999 тыс
июнь 2025
47.999 тыс
93.816 тыс
май 2025
93.816 тыс
105.441 тыс
апр. 2025
105.441 тыс
275.240 тыс
март 2025
275.240 тыс
172.017 тыс
февр. 2025
172.017 тыс
49.795 тыс
янв. 2025
49.795 тыс
38.792 тыс
дек. 2024
38.792 тыс
57.727 тыс
нояб. 2024
57.727 тыс
55.597 тыс
окт. 2024
55.597 тыс
72.821 тыс
сент. 2024
72.821 тыс
75.891 тыс
авг. 2024
75.891 тыс
25.885 тыс
июль 2024
25.885 тыс
48.786 тыс
июнь 2024
48.786 тыс
63.816 тыс
май 2024
63.816 тыс
64.789 тыс
апр. 2024
64.789 тыс
90.309 тыс
март 2024
90.309 тыс
84.638 тыс
февр. 2024
84.638 тыс
82.307 тыс
янв. 2024
82.307 тыс
34.817 тыс
дек. 2023
34.817 тыс
45.510 тыс
нояб. 2023
45.510 тыс
36.836 тыс
окт. 2023
36.836 тыс
47.457 тыс
сент. 2023
47.457 тыс
75.151 тыс
авг. 2023
75.151 тыс
23.697 тыс
июль 2023
23.697 тыс
40.709 тыс
июнь 2023
40.709 тыс
80.089 тыс
май 2023
80.089 тыс
66.995 тыс
апр. 2023
66.995 тыс
89.703 тыс
март 2023
89.703 тыс
77.770 тыс
февр. 2023
77.770 тыс
102.943 тыс
янв. 2023
102.943 тыс
43.651 тыс
дек. 2022
43.651 тыс
76.835 тыс
нояб. 2022
76.835 тыс
33.843 тыс
окт. 2022
33.843 тыс
29.989 тыс
сент. 2022
29.989 тыс
20.485 тыс
авг. 2022
20.485 тыс
25.810 тыс
июль 2022
25.810 тыс
32.517 тыс
июнь 2022
32.517 тыс
20.712 тыс
май 2022
20.712 тыс
24.286 тыс
апр. 2022
24.286 тыс
21.387 тыс
март 2022
21.387 тыс
15.245 тыс
февр. 2022
15.245 тыс
19.064 тыс
янв. 2022
19.064 тыс
19.052 тыс
дек. 2021
19.052 тыс
14.875 тыс
нояб. 2021
14.875 тыс
22.822 тыс
окт. 2021
22.822 тыс
17.895 тыс
