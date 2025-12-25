Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв (Employment Cost Index q/q) — отчет Министерства труда США, который отражает рост всех выплат и компенсаций, полученных работниками американских компаний в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается по опросам работодателей в последнем месяце каждого квартала.

В расчет индекса включены заработная плата, льготы, бонусы и пособия, выплаченные работникам, занятых на всех позициях в компании. В индексе учитывается широкий спектр льгот и дополнительных выплат: отпуска и отгулы, больничные, страховые выплаты, пенсионные отчисления. Учитывается стоимость работы сотрудников частных предприятий, государственных органов и органов местного самоуправления (так называемых гражданских работников). Из расчета индекса исключены выплаты сотрудников федерального правительства, военнослужащих, рабочих сельскохозяйственных предприятий, волонтеров и других неоплачиваемых работников, сотрудников частных домашних хозяйств и самозанятых людей. Индекс рассчитывается по отдельным отраслям (используется классификация NAICS).

Индекс представляет собой средневзвешенное значение суммарного среднего изменения заработной платы, при этом отраслевые компоненты обладают фиксированными весами. Структурные компоненты отсортированы по трем основным секторам собственности: частные компании (59 категорий), государственные и местные органы власти (13 категорий).

Аналитики трактуют индекс как меру инфляции заработной платы, показывающую, растут или падают затраты на рабочую силу в стране. При увеличении заработной платы общая инфляция в стране тоже вырастет, поскольку рост компенсационных издержек работодателей ведет к увеличению финальной стоимости предоставляемых услуг или производимых товаров. Это, в свою очередь, дает ФРС информацию для разработки экономической политики.

Рост индекса стоимости рабочей силы положительно отражается на котировках доллара, поскольку говорит о росте инфляции в стране.

График последних значений: