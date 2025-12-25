Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе, кв/кв (Nonfarm Productivity q/q) демонстрирует взаимосвязь между реальной производительностью труда и рабочим временем, затраченным на ее достижение. Индикатор рассчитывается как изменение объема товаров или услуг, произведенных за час работы в отчетном квартале, по сравнению с предыдущим. Из расчета исключается сельскохозяйственная отрасль, в силу сезонной неустойчивости ее вклада в ВВП страны.

Данные, необходимые для расчета, берутся из результатов экономических переписей и опросов, проводимых статистическими ведомствами.

Данные используются в экономическом анализе, прогнозировании и анализе цен, в разработке политики частных компаний и государственных программ, а также при оценке технологических инноваций, которые планируется внести в производство.

Однако уровень производительности труда не нужно интерпретировать только как представление вклада рабочей силы в производство. Он отражает и массу других факторов: изменение характеристик рабочей силы, управленческих технологий, организации производства, распределения ресурсов и, конечно, уровень технологий.

Рост производительности в несельскохозяйственном секторе говорит о повышении эффективности использования производственных мощностей. Учитывая, что затраты на рабочую с силу составляют важную часть производственных издержек, высокая производительность позволяет удовлетворять потребительский спрос с меньшими затратами на рабочую силу. В краткосрочной перспективе это может привести к росту промышленного производства. Всё это позволяет предположить, что рост значения показателя благоприятно повлияет на котировки американского доллара.

График последних значений: