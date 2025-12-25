Экономический календарь
Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе в США кв/кв (United States Nonfarm Productivity q/q)
|Средняя
|3.3%
|2.4%
|
2.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.2%
|
3.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе, кв/кв (Nonfarm Productivity q/q) демонстрирует взаимосвязь между реальной производительностью труда и рабочим временем, затраченным на ее достижение. Индикатор рассчитывается как изменение объема товаров или услуг, произведенных за час работы в отчетном квартале, по сравнению с предыдущим. Из расчета исключается сельскохозяйственная отрасль, в силу сезонной неустойчивости ее вклада в ВВП страны.
Данные, необходимые для расчета, берутся из результатов экономических переписей и опросов, проводимых статистическими ведомствами.
Данные используются в экономическом анализе, прогнозировании и анализе цен, в разработке политики частных компаний и государственных программ, а также при оценке технологических инноваций, которые планируется внести в производство.
Однако уровень производительности труда не нужно интерпретировать только как представление вклада рабочей силы в производство. Он отражает и массу других факторов: изменение характеристик рабочей силы, управленческих технологий, организации производства, распределения ресурсов и, конечно, уровень технологий.
Рост производительности в несельскохозяйственном секторе говорит о повышении эффективности использования производственных мощностей. Учитывая, что затраты на рабочую с силу составляют важную часть производственных издержек, высокая производительность позволяет удовлетворять потребительский спрос с меньшими затратами на рабочую силу. В краткосрочной перспективе это может привести к росту промышленного производства. Всё это позволяет предположить, что рост значения показателя благоприятно повлияет на котировки американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе в США кв/кв (United States Nonfarm Productivity q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress