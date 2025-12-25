Экономический календарь
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC США (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)
|Средняя
|$17.5 млрд
|$162.2 млрд
|
$173.2 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$73.8 млрд
|
$17.5 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC (TIC Net Long-Term Transactions) представляют собой сумму валовых покупок американских активов иностранными резидентами за вычетом валовых продаж активов иностранными резидентами американским гражданам. Эти данные ежемесячно выпускаются департаментом Казначейства США в составе отчета Treasury International Capital (TIC) Data.
В отчете отражается движение большинства типов ценных бумаг: это казначейские активы, корпоративные акции и облигации.
Однако отчет нельзя считать полным, поскольку он отражает не все движение активов. Например, если американские ценные бумаги, выкупленные иностранным резидентом, хранятся на личном счете в третьей стране, они не будут отражены в отчете. Кроме того, иностранцы могут удерживать долларовые и другие активы США, которые не учитываются в отчетах TIC.
Несмотря на вышеуказанные оговорки, отчет TIC играет важную роль в новостном экономическом фоне и внимательно отслеживается инвесторами. Движение долгосрочных ценных бумаг между иностранными и американскими резидентами — экономический показатель объема иностранного участия на американском рынке и наоборот.
По мере увеличения спроса на финансовые инструменты США может вырасти стоимость доллара, поскольку для их покупки иностранные инвесторы вынуждены покупать американскую валюту. Также эти данные могут влиять на процентные ставки. Однако всё же наибольшее влияние этот показатель оказывает на рынки ценных бумаг.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC США (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
