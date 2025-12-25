Объем строительства новых домов (Housing Starts) отражает абсолютное количество новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце.

Данные получены путем опроса владельцев жилья и застройщиков. Размер выборки охватывает около 95% всех проектов по жилому строительству в стране. Данные корректируются с учетом поправки на погодные условия и сезонных колебаний. Индикатор публикуется во второй декаде каждого месяца, в составе общего отчета о строительстве в стране. Помимо него, в отчет входят разрешения на строительство и завершенные проекты.

Объем начала строительства нового жилья редко интерпретируется в абсолютном выражении: строительство сильно зависит от погодных условий, географического положения региона и от времени года. Поэтому, как правило, аналитики оценивают изменение показателя за несколько месяцев. Во время интерпретации показателя экономисты обращают внимание на следующие опорные точки:

рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения;

увеличение строительства новых домов ведет к росту занятости в строительной отрасли;

увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д. Это может подстегнуть потребительскую активность и «подогреть» индексы цен;

рост показателя может впоследствии привести к росту рынка недвижимости.

С учетом всего вышеперечисленного, рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки доллара.

График последних значений: