Экономический календарь
Объём строительства новых домов в США (United States Housing Starts)
|Средняя
|N/D
|1.333 млн
|
1.307 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем строительства новых домов (Housing Starts) отражает абсолютное количество новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце.
Данные получены путем опроса владельцев жилья и застройщиков. Размер выборки охватывает около 95% всех проектов по жилому строительству в стране. Данные корректируются с учетом поправки на погодные условия и сезонных колебаний. Индикатор публикуется во второй декаде каждого месяца, в составе общего отчета о строительстве в стране. Помимо него, в отчет входят разрешения на строительство и завершенные проекты.
Объем начала строительства нового жилья редко интерпретируется в абсолютном выражении: строительство сильно зависит от погодных условий, географического положения региона и от времени года. Поэтому, как правило, аналитики оценивают изменение показателя за несколько месяцев. Во время интерпретации показателя экономисты обращают внимание на следующие опорные точки:
- рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения;
- увеличение строительства новых домов ведет к росту занятости в строительной отрасли;
- увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д. Это может подстегнуть потребительскую активность и «подогреть» индексы цен;
- рост показателя может впоследствии привести к росту рынка недвижимости.
С учетом всего вышеперечисленного, рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём строительства новых домов в США (United States Housing Starts)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress