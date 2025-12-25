КалендарьРазделы

Объём строительства новых домов в США (United States Housing Starts)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Жилье
Средняя N/D 1.333 млн
1.307 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Объем строительства новых домов (Housing Starts) отражает абсолютное количество новых проектов жилищного строительства, начавшихся в отчетном месяце.

Данные получены путем опроса владельцев жилья и застройщиков. Размер выборки охватывает около 95% всех проектов по жилому строительству в стране. Данные корректируются с учетом поправки на погодные условия и сезонных колебаний. Индикатор публикуется во второй декаде каждого месяца, в составе общего отчета о строительстве в стране. Помимо него, в отчет входят разрешения на строительство и завершенные проекты.

Объем начала строительства нового жилья редко интерпретируется в абсолютном выражении: строительство сильно зависит от погодных условий, географического положения региона и от времени года. Поэтому, как правило, аналитики оценивают изменение показателя за несколько месяцев. Во время интерпретации показателя экономисты обращают внимание на следующие опорные точки:

  • рост спроса на новые дома говорит о росте благосостояния населения;
  • увеличение строительства новых домов ведет к росту занятости в строительной отрасли;
  • увеличение спроса на новые дома может привести к росту потребностей в других продуктах, которые потребуются покупателям жилья: новая мебель, техника и т.д. Это может подстегнуть потребительскую активность и «подогреть» индексы цен;
  • рост показателя может впоследствии привести к росту рынка недвижимости.

С учетом всего вышеперечисленного, рост объема строительства новых домов может оказать положительное воздействие на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объём строительства новых домов в США (United States Housing Starts)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
N/D
1.333 млн
1.307 млн
авг. 2025
1.307 млн
1.322 млн
1.429 млн
июль 2025
1.428 млн
1.287 млн
1.358 млн
июнь 2025
1.321 млн
1.333 млн
1.263 млн
май 2025
1.256 млн
1.381 млн
1.392 млн
апр. 2025
1.361 млн
1.413 млн
1.339 млн
март 2025
1.324 млн
1.445 млн
1.494 млн
февр. 2025
1.501 млн
1.386 млн
1.350 млн
янв. 2025
1.366 млн
1.422 млн
1.515 млн
дек. 2024
1.499 млн
1.313 млн
1.294 млн
нояб. 2024
1.289 млн
1.326 млн
1.312 млн
окт. 2024
1.311 млн
1.317 млн
1.353 млн
сент. 2024
1.354 млн
1.324 млн
1.361 млн
авг. 2024
1.356 млн
1.384 млн
1.237 млн
июль 2024
1.238 млн
1.423 млн
1.329 млн
июнь 2024
1.353 млн
1.421 млн
1.314 млн
май 2024
1.277 млн
1.425 млн
1.352 млн
апр. 2024
1.360 млн
1.426 млн
1.287 млн
март 2024
1.321 млн
1.442 млн
1.549 млн
февр. 2024
1.521 млн
1.416 млн
1.374 млн
янв. 2024
1.331 млн
1.414 млн
1.562 млн
дек. 2023
1.460 млн
1.390 млн
1.525 млн
нояб. 2023
1.560 млн
1.359 млн
окт. 2023
1.372 млн
1.319 млн
1.358 млн
сент. 2023
1.358 млн
1.366 млн
1.269 млн
авг. 2023
1.283 млн
1.444 млн
1.447 млн
июль 2023
1.452 млн
1.533 млн
1.398 млн
июнь 2023
1.434 млн
1.519 млн
1.559 млн
май 2023
1.631 млн
1.410 млн
1.340 млн
апр. 2023
1.401 млн
1.435 млн
1.371 млн
март 2023
1.420 млн
1.380 млн
1.432 млн
февр. 2023
1.450 млн
1.344 млн
1.321 млн
янв. 2023
1.309 млн
1.404 млн
1.371 млн
дек. 2022
1.382 млн
1.426 млн
1.401 млн
нояб. 2022
1.427 млн
1.432 млн
1.434 млн
окт. 2022
1.425 млн
1.507 млн
1.488 млн
сент. 2022
1.439 млн
1.513 млн
1.566 млн
авг. 2022
1.575 млн
1.503 млн
1.404 млн
июль 2022
1.446 млн
1.556 млн
1.599 млн
июнь 2022
1.559 млн
1.639 млн
1.591 млн
май 2022
1.549 млн
1.764 млн
1.810 млн
апр. 2022
1.724 млн
1.788 млн
1.728 млн
март 2022
1.793 млн
1.710 млн
1.788 млн
февр. 2022
1.769 млн
1.674 млн
1.657 млн
янв. 2022
1.638 млн
1.696 млн
1.708 млн
дек. 2021
1.702 млн
1.604 млн
1.679 млн
нояб. 2021
1.679 млн
1.539 млн
1.502 млн
окт. 2021
1.520 млн
1.588 млн
1.530 млн
сент. 2021
1.555 млн
1.578 млн
1.580 млн
авг. 2021
1.615 млн
1.591 млн
1.554 млн
