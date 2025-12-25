Ежемесячный индекс производственной активности публикуется Советом управляющих Федеральной резервной системы США в середине следующего месяца. Значение индекса отражает реальное производство в промышленности, горнодобывающей отрасли, энергетической и газовой отрасли. Первые индексы датируются 1919 годом. Они были созданы для удовлетворения потребностей Федеральной резервной системы в доступе к своевременным данным по высокоциклическим отраслям. В отличие от многих других экономических показателей, индексы производственной активности оцениваются на основе подробных отраслевых данных или данных об уровне производства, собираемых другими компаниями, а не, например, на основе результатов собственного исследования.

Агрегированный индекс общего объема промышленного производства состоит из 299 подробных индексов, измеряющих производство в отдельных областях промышленного сектора. Некоторые из этих индексов основаны на прямых показателях производства, другие используют косвенные данные. Многие индексы отражают ежемесячные рабочие часы в промышленной отрасли, данные о которых собираются Бюро статистики труда. Своевременный сбор и публикация данных позволяют быстрее определить смену тренда, поэтому индекс считается одной из самых ранних статистических публикаций, предоставляющей информацию об экономической активности за предыдущий месяц.

Трейдерам следует рассматривать индекс как важный опережающий индикатор будущего поведения активов на рынке. По этой причине отчет может оказывать давление на покупателей или продавцов в определенных отраслях.

В целом рост производственной активности считается благоприятным для котировок доллара США.

График последних значений: