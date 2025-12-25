Продажи на вторичном рынке жилья, м/м (Existing Home Sales m/m) отражают изменение количества продаж вторичного жилья в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет входят только закрытые сделки по вторичной продаже отдельных домов на одну семью, квартир и апартаментов в кондоминиумах и кооперативах.

Отчет выпускается Национальной Ассоциацией Риэлторов США, в его подробной версии доступны данные как в абсолютном количестве проданных единиц жилья, так и в денежном выражении (в среднем по географическим регионам). Данные разбиты по четырем географическим регионам США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Проводится сезонная корректировка.

Важный момент в оценке отчета: поскольку учитываются только закрытые сделки, то он по факту отражает продажи, сделанные 6 – 8 недель назад (именно такое время нужно на оформление сделки с недвижимостью в США). Поэтому этот индикатор относится к числу характеризующих уже сложившиеся условия. Аналитики ценят этот индикатор в том числе за большой объем выборки (охватывается вся территория страны) и за то, что в него включены не только индивидуальные дома, но и апартаменты, что дает большую объективность в оценке рынка жилья. Показатель характеризует силу рынка жилья, совокупный спрос на нем. Также по нему можно косвенно спрогнозировать динамику продаж связанных продуктов: например, страховки на жилье или предметов домашнего обихода.

Рост показателя может положительно отразиться на котировках американского доллара.

