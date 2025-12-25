КалендарьРазделы

Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США от NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Национальная федерация независимого бизнеса (National Federation of Independent Business)
Сектор:
Бизнес
Низкая 99.0 97.3
98.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
99.2
99.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB (NFIB Small Business Optimism) представляет собой комплекс из десяти сезонно-скорректированных составляющих, которые отражают экономическое состояние предприятий малого бизнеса в США. Значение индекса выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США от NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
99.0
97.3
98.2
окт. 2025
98.2
95.7
98.8
сент. 2025
98.8
102.0
100.8
авг. 2025
100.8
109.5
100.3
июль 2025
100.3
95.0
98.6
июнь 2025
98.6
102.8
98.8
май 2025
98.8
92.9
95.8
апр. 2025
95.8
97.0
97.4
март 2025
97.4
99.9
100.7
февр. 2025
100.7
98.8
102.8
янв. 2025
102.8
106.9
105.1
дек. 2024
105.1
104.9
101.7
нояб. 2024
101.7
93.7
93.7
окт. 2024
93.7
90.4
91.5
сент. 2024
91.5
91.6
91.2
авг. 2024
91.2
93.6
93.7
июль 2024
93.7
91.4
91.5
июнь 2024
91.5
90.5
май 2024
90.5
89.7
апр. 2024
89.7
88.5
март 2024
88.5
89.4
февр. 2024
89.4
89.9
янв. 2024
89.9
91.9
дек. 2023
91.9
90.6
нояб. 2023
90.6
90.7
окт. 2023
90.7
90.8
сент. 2023
90.8
91.3
авг. 2023
91.3
91.9
июль 2023
91.9
91.0
июнь 2023
91.0
89.4
май 2023
89.4
89.0
апр. 2023
89.0
90.1
март 2023
90.1
90.9
февр. 2023
90.9
90.3
янв. 2023
90.3
89.8
дек. 2022
89.8
91.9
нояб. 2022
91.9
91.3
окт. 2022
91.3
92.1
сент. 2022
92.1
91.8
авг. 2022
91.8
89.9
июль 2022
89.9
89.5
июнь 2022
89.5
93.1
май 2022
93.1
93.2
апр. 2022
93.2
93.2
март 2022
93.2
95.7
февр. 2022
95.7
97.1
янв. 2022
97.1
98.9
дек. 2021
98.9
98.4
нояб. 2021
98.4
98.2
окт. 2021
98.2
99.1
1234
