Экономический календарь
Доля экономически активного населения в США (United States Participation Rate)
|Средняя
|62.5%
|62.2%
|
62.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|62.4%
|
62.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Доля экономически активного населения (Participation Rate) — процентное отношение количества людей трудоспособного возраста (16 лет и старше), которые либо трудоустроены, либо находятся в активном поиске работы, к общему количеству людей из соответствующей возрастной категории.
Показатель считается мерой активной части всей рабочей силы в стране. К примеру, во время экономических спадов многие работники разочаровываются в рынке и перестают искать работу – это выводит их из числа экономически активного населения. Статистика подтверждает эту логику: во время рецессии доля экономически активного населения заметно сокращается. Также к экономически активному населению не относятся студенты, домохозяйки, заключенные и пенсионеры.
Индикатор обычно анализируется параллельно с уровнем безработицы, поскольку люди, отнесенные к категории безработных, могут не быть активными участниками рынка рабочей силы. И с другой стороны, безработные люди не обязательно не имеют дохода и не участвуют в экономических процессах. Это могут быть, например, пенсионеры, которые тратят свои сбережения или студенты, которые повышают свои компетенции и наращивают потенциал для будущего выхода на рынок труда.
К снижению доли экономически активного населения могут приводить и структурные изменения в обществе, а не только общее здоровье экономики. Так, например, рост рождаемости приводит к снижению количества работающих женщин.
Параллельная интерпретация доли экономически активного населения и безработицы помогает лучше понять общие тенденции занятости в экономике.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Доля экономически активного населения в США (United States Participation Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
