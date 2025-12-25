КалендарьРазделы

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (United States Nonfarm Payrolls)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Труд
Высокая 64 тыс 120 тыс
-105 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
100 тыс
64 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) — индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Также в расчет не включены военная и разведывательная служба, самозанятые граждане и занятые на частных домашних хозяйствах.

В список секторов, учитываемых в отчете, входят профессиональные и бизнес-услуги, здравоохранение, финансовый сектор, добыча полезных ископаемых, строительство, производство, торговлю, транспортный и складской сектор, сферу отдыха и гостиничный бизнес.

Этот отчет относится к числу важнейших экономических индикаторов США, использующийся для оценки экономического здоровья страны. Его часто называют «индикатором, который двигает рынки». Общий объем рабочих мест в несельскохозяйственном секторе охватывает примерно 80% работников, производящий весь валовой внутренний продукт США.

Рост показателя означает, что больше потребителей в стране будут зарабатывать средства – а значит, вырастут и объем потребления, и потребительские расходы. Это стимулирует рост экономики.

Выход этого отчета обычно приводит к высокой волатильности на валютных рынках. Рост показателя положительно влияет на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (United States Nonfarm Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
64 тыс
120 тыс
-105 тыс
сент. 2025
119 тыс
84 тыс
-4 тыс
авг. 2025
22 тыс
129 тыс
79 тыс
июль 2025
73 тыс
132 тыс
14 тыс
июнь 2025
147 тыс
130 тыс
144 тыс
май 2025
139 тыс
131 тыс
147 тыс
апр. 2025
177 тыс
126 тыс
185 тыс
март 2025
228 тыс
139 тыс
117 тыс
февр. 2025
151 тыс
193 тыс
125 тыс
янв. 2025
143 тыс
208 тыс
307 тыс
дек. 2024
256 тыс
213 тыс
212 тыс
нояб. 2024
227 тыс
176 тыс
36 тыс
окт. 2024
12 тыс
229 тыс
223 тыс
сент. 2024
254 тыс
267 тыс
159 тыс
авг. 2024
142 тыс
104 тыс
89 тыс
июль 2024
114 тыс
241 тыс
179 тыс
июнь 2024
206 тыс
287 тыс
218 тыс
май 2024
272 тыс
218 тыс
165 тыс
апр. 2024
175 тыс
197 тыс
315 тыс
март 2024
303 тыс
176 тыс
270 тыс
февр. 2024
275 тыс
220 тыс
229 тыс
янв. 2024
353 тыс
186 тыс
333 тыс
дек. 2023
216 тыс
1 тыс
173 тыс
нояб. 2023
199 тыс
-3 тыс
150 тыс
окт. 2023
150 тыс
-8 тыс
297 тыс
сент. 2023
336 тыс
1 тыс
227 тыс
авг. 2023
187 тыс
12 тыс
157 тыс
июль 2023
187 тыс
-1 тыс
185 тыс
июнь 2023
209 тыс
-19 тыс
306 тыс
май 2023
339 тыс
1 тыс
294 тыс
апр. 2023
253 тыс
23 тыс
165 тыс
март 2023
236 тыс
-8 тыс
326 тыс
февр. 2023
311 тыс
-35 тыс
504 тыс
янв. 2023
517 тыс
16 тыс
260 тыс
дек. 2022
223 тыс
57 тыс
256 тыс
нояб. 2022
263 тыс
-30 тыс
284 тыс
окт. 2022
261 тыс
-97 тыс
315 тыс
сент. 2022
263 тыс
33 тыс
315 тыс
авг. 2022
315 тыс
156 тыс
526 тыс
июль 2022
528 тыс
-19 тыс
398 тыс
июнь 2022
372 тыс
-229 тыс
384 тыс
май 2022
390 тыс
-19 тыс
436 тыс
апр. 2022
428 тыс
317 тыс
428 тыс
март 2022
431 тыс
80 тыс
750 тыс
февр. 2022
678 тыс
-413 тыс
481 тыс
янв. 2022
467 тыс
-192 тыс
510 тыс
дек. 2021
199 тыс
379 тыс
249 тыс
нояб. 2021
210 тыс
330 тыс
546 тыс
окт. 2021
531 тыс
-54 тыс
312 тыс
сент. 2021
194 тыс
-302 тыс
366 тыс
