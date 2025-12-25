Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) — индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Также в расчет не включены военная и разведывательная служба, самозанятые граждане и занятые на частных домашних хозяйствах.

В список секторов, учитываемых в отчете, входят профессиональные и бизнес-услуги, здравоохранение, финансовый сектор, добыча полезных ископаемых, строительство, производство, торговлю, транспортный и складской сектор, сферу отдыха и гостиничный бизнес.

Этот отчет относится к числу важнейших экономических индикаторов США, использующийся для оценки экономического здоровья страны. Его часто называют «индикатором, который двигает рынки». Общий объем рабочих мест в несельскохозяйственном секторе охватывает примерно 80% работников, производящий весь валовой внутренний продукт США.

Рост показателя означает, что больше потребителей в стране будут зарабатывать средства – а значит, вырастут и объем потребления, и потребительские расходы. Это стимулирует рост экономики.

Выход этого отчета обычно приводит к высокой волатильности на валютных рынках. Рост показателя положительно влияет на котировки доллара.

График последних значений: