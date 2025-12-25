Экономический календарь
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (United States Nonfarm Payrolls)
|Высокая
|64 тыс
|120 тыс
|
-105 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|100 тыс
|
64 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) — индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Также в расчет не включены военная и разведывательная служба, самозанятые граждане и занятые на частных домашних хозяйствах.
В список секторов, учитываемых в отчете, входят профессиональные и бизнес-услуги, здравоохранение, финансовый сектор, добыча полезных ископаемых, строительство, производство, торговлю, транспортный и складской сектор, сферу отдыха и гостиничный бизнес.
Этот отчет относится к числу важнейших экономических индикаторов США, использующийся для оценки экономического здоровья страны. Его часто называют «индикатором, который двигает рынки». Общий объем рабочих мест в несельскохозяйственном секторе охватывает примерно 80% работников, производящий весь валовой внутренний продукт США.
Рост показателя означает, что больше потребителей в стране будут зарабатывать средства – а значит, вырастут и объем потребления, и потребительские расходы. Это стимулирует рост экономики.
Выход этого отчета обычно приводит к высокой волатильности на валютных рынках. Рост показателя положительно влияет на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (United States Nonfarm Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
