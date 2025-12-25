Индекс занятости в производственном секторе (ISM Manufacturing Employment) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение ситуации с занятостью на промышленных предприятиях.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Они отвечают на вопрос, выросла ли занятость на их предприятиях за прошедший месяц, снизилась или осталась на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.

Индекс занятости в производственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро трудовой статистики. Рост занятости в производственном секторе обычно отражает положительную ситуацию на рынке труда в целом: поскольку производители нанимают больше сотрудников — значит, растет количество рабочих мест, снижается уровень безработицы.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

