Индекс занятости в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing Employment)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D 45.6
46.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс занятости в производственном секторе (ISM Manufacturing Employment) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение ситуации с занятостью на промышленных предприятиях.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Они отвечают на вопрос, выросла ли занятость на их предприятиях за прошедший месяц, снизилась или осталась на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.

Индекс занятости в производственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро трудовой статистики. Рост занятости в производственном секторе обычно отражает положительную ситуацию на рынке труда в целом: поскольку производители нанимают больше сотрудников — значит, растет количество рабочих мест, снижается уровень безработицы.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс занятости в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing Employment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
45.6
46.0
окт. 2025
46.0
45.7
45.3
сент. 2025
45.3
43.8
авг. 2025
43.8
45.3
43.4
июль 2025
43.4
45.9
45.0
июнь 2025
45.0
46.1
46.8
май 2025
46.8
46.4
46.5
апр. 2025
46.5
46.4
44.7
март 2025
44.7
46.5
47.6
февр. 2025
47.6
46.5
50.3
янв. 2025
50.3
46.5
45.4
дек. 2024
45.3
46.7
48.1
нояб. 2024
48.1
51.0
44.4
окт. 2024
44.4
40.2
43.9
сент. 2024
43.9
49.3
46.0
авг. 2024
46.0
41.8
43.4
июль 2024
43.4
46.6
49.3
июнь 2024
49.3
51.4
51.1
май 2024
51.1
46.5
48.6
апр. 2024
48.6
48.1
47.4
март 2024
47.4
50.3
45.9
февр. 2024
45.9
48.1
47.1
янв. 2024
47.1
49.8
47.5
дек. 2023
48.1
46.2
45.8
нояб. 2023
45.8
48.9
46.8
окт. 2023
46.8
49.8
51.2
сент. 2023
51.2
46.4
48.5
авг. 2023
48.5
46.2
44.4
июль 2023
44.4
49.7
48.1
июнь 2023
48.1
50.8
51.4
май 2023
51.4
48.5
50.2
апр. 2023
50.2
47.9
46.9
март 2023
46.9
49.8
49.1
февр. 2023
49.1
51.0
50.6
янв. 2023
50.6
49.9
50.8
дек. 2022
51.4
49.1
48.4
нояб. 2022
48.4
49.3
50.0
окт. 2022
50.0
51.4
48.7
сент. 2022
48.7
52.1
54.2
авг. 2022
54.2
48.6
49.9
июль 2022
49.9
48.4
47.3
июнь 2022
47.3
50.2
49.6
май 2022
49.6
53.6
50.9
апр. 2022
50.9
54.7
56.3
март 2022
56.3
53.7
52.9
февр. 2022
52.9
54.4
54.5
янв. 2022
54.5
53.8
53.9
дек. 2021
54.2
52.7
53.3
нояб. 2021
53.3
51.1
52.0
окт. 2021
52.0
49.6
50.2
123
