Экономический календарь
Индекс новых заказов в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing New Orders)
|Низкая
|N/D
|46.5
|
49.4
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM (ISM Manufacturing New Orders) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение ситуации с новыми заказами на промышленных предприятиях.
Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Они отвечают на вопросы о том, выросло ли количество новых заказов на их предприятиях за прошедший месяц, снизилось или осталось на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.
Индекс новых заказов в производственном секторе обычно тесно коррелирует с данными о промышленных заказах, публикуемыми Бюро переписи населения. Рост количества новых заказов в производственном секторе говорит о росте потребительского спроса и в краткосрочной перспективе позволяет спрогнозировать увеличение производственной активности.
Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс новых заказов в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing New Orders)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
