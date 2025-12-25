Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM (ISM Manufacturing New Orders) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение ситуации с новыми заказами на промышленных предприятиях.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Они отвечают на вопросы о том, выросло ли количество новых заказов на их предприятиях за прошедший месяц, снизилось или осталось на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.

Индекс новых заказов в производственном секторе обычно тесно коррелирует с данными о промышленных заказах, публикуемыми Бюро переписи населения. Рост количества новых заказов в производственном секторе говорит о росте потребительского спроса и в краткосрочной перспективе позволяет спрогнозировать увеличение производственной активности.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений: