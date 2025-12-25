КалендарьРазделы

Индекс новых заказов в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing New Orders)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 46.5
49.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM (ISM Manufacturing New Orders) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение ситуации с новыми заказами на промышленных предприятиях.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Они отвечают на вопросы о том, выросло ли количество новых заказов на их предприятиях за прошедший месяц, снизилось или осталось на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.

Индекс новых заказов в производственном секторе обычно тесно коррелирует с данными о промышленных заказах, публикуемыми Бюро переписи населения. Рост количества новых заказов в производственном секторе говорит о росте потребительского спроса и в краткосрочной перспективе позволяет спрогнозировать увеличение производственной активности.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс новых заказов в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing New Orders)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
46.5
49.4
окт. 2025
49.4
51.6
48.9
сент. 2025
48.9
51.4
авг. 2025
51.4
47.0
47.1
июль 2025
47.1
46.7
46.4
июнь 2025
46.4
48.9
47.6
май 2025
47.6
46.6
47.2
апр. 2025
47.2
44.5
45.2
март 2025
45.2
48.4
48.6
февр. 2025
48.6
53.9
55.1
янв. 2025
55.1
52.6
52.1
дек. 2024
52.5
46.6
50.4
нояб. 2024
50.4
45.0
47.1
окт. 2024
47.1
45.3
46.1
сент. 2024
46.1
44.4
44.6
авг. 2024
44.6
48.6
47.4
июль 2024
47.4
49.7
49.3
июнь 2024
49.3
49.4
45.4
май 2024
45.4
52.0
49.1
апр. 2024
49.1
52.1
51.4
март 2024
51.4
51.2
49.2
февр. 2024
49.2
50.0
52.5
янв. 2024
52.5
48.8
47.0
дек. 2023
47.1
47.3
48.3
нояб. 2023
48.3
47.1
45.5
окт. 2023
45.5
47.3
49.2
сент. 2023
49.2
46.9
46.8
авг. 2023
46.8
46.3
47.3
июль 2023
47.3
44.0
45.6
июнь 2023
45.6
44.0
42.6
май 2023
42.6
44.9
45.7
апр. 2023
45.7
45.5
44.3
март 2023
44.3
44.6
47.0
февр. 2023
47.0
43.7
42.5
янв. 2023
42.5
46.1
45.1
дек. 2022
45.2
48.1
47.2
нояб. 2022
47.2
48.0
49.2
окт. 2022
49.2
49.1
47.1
сент. 2022
47.1
49.6
51.3
авг. 2022
51.3
48.5
48.0
июль 2022
48.0
52.0
49.2
июнь 2022
49.2
54.2
55.1
май 2022
55.1
53.6
53.5
апр. 2022
53.5
57.7
53.8
март 2022
53.8
59.8
61.7
февр. 2022
61.7
59.1
57.9
янв. 2022
57.9
61.0
61.0
дек. 2021
60.4
60.7
61.5
нояб. 2021
61.5
63.3
59.8
окт. 2021
59.8
66.9
66.7
