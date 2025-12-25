Экономический календарь
Индекс деловых условий от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)
|Низкая
|41.6
|36.2
|
49.6
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Прогноз деловых условий от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Business Conditions Outlook) отражает уровень ожиданий в условиях ведения бизнеса в производственном секторе на ближайшие 6 месяцев в регионе, подпадающем под юрисдикцию ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр.
Прогнозный показатель рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Помимо общей прогнозной оценки деловых условий в отрасли, руководителей предприятий просят предположить, улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений показатели конкретно в их компаниях. Это новые заказы, отгрузка, незавершенные заказы, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, уплаченные цены, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю.
Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, прогноз деловых условий в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками. Производственный сектор обычно демонстрирует более выраженную цикличность и быстрее отражает текущие изменения условий, чем экономика в целом. Поэтому ожидания участников этого рынка служат опережающим показателем здоровья экономики США.
Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных прогнозов вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение оказалось положительным, это означает, что ожидания по деловым условиям в среднем по региону улучшились. Если оно ниже нуля, это свидетельствует об ухудшении настроений в производственном сегменте экономики.
Однако прогноз индекса деловых условий от ФРБ Филадельфии редко вызывает волатильность котировок доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых условий от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
