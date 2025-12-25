КалендарьРазделы

Индекс деловых условий от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Филадельфии (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Сектор:
Бизнес
Низкая 41.6 36.2
49.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Прогноз деловых условий от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Business Conditions Outlook) отражает уровень ожиданий в условиях ведения бизнеса в производственном секторе на ближайшие 6 месяцев в регионе, подпадающем под юрисдикцию ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр.

Прогнозный показатель рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Помимо общей прогнозной оценки деловых условий в отрасли, руководителей предприятий просят предположить, улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений показатели конкретно в их компаниях. Это новые заказы, отгрузка, незавершенные заказы, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, уплаченные цены, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, прогноз деловых условий в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками. Производственный сектор обычно демонстрирует более выраженную цикличность и быстрее отражает текущие изменения условий, чем экономика в целом. Поэтому ожидания участников этого рынка служат опережающим показателем здоровья экономики США.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных прогнозов вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение оказалось положительным, это означает, что ожидания по деловым условиям в среднем по региону улучшились. Если оно ниже нуля, это свидетельствует об ухудшении настроений в производственном сегменте экономики.

Однако прогноз индекса деловых условий от ФРБ Филадельфии редко вызывает волатильность котировок доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых условий от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
41.6
36.2
49.6
нояб. 2025
49.6
23.6
36.2
окт. 2025
36.2
20.3
31.5
сент. 2025
31.5
23.9
25.0
авг. 2025
25.0
22.5
21.5
июль 2025
21.5
25.2
18.3
июнь 2025
18.3
29.5
47.2
май 2025
47.2
26.4
6.9
апр. 2025
6.9
37.1
5.6
март 2025
5.6
42.6
27.8
февр. 2025
27.8
45.4
46.3
янв. 2025
46.3
43.7
33.8
дек. 2024
30.7
39.0
56.6
нояб. 2024
56.6
26.1
36.7
окт. 2024
36.7
74.4
15.8
сент. 2024
15.8
5.8
15.4
авг. 2024
15.4
4.9
38.7
июль 2024
38.7
4.0
13.8
июнь 2024
13.8
20.0
32.4
май 2024
32.4
17.0
34.3
апр. 2024
34.3
15.7
38.6
март 2024
38.6
6.9
7.2
февр. 2024
7.2
9.0
-4.0
янв. 2024
-4.0
-9.2
12.6
дек. 2023
12.1
3.5
-2.1
нояб. 2023
-2.1
10.1
9.2
окт. 2023
9.2
27.8
11.1
сент. 2023
11.1
29.8
3.9
авг. 2023
3.9
31.6
29.1
июль 2023
29.1
10.0
12.7
июнь 2023
12.7
-10.9
-10.3
май 2023
-10.3
-11.3
-1.5
апр. 2023
-1.5
-11.9
-8.0
март 2023
-8.0
-6.3
1.7
февр. 2023
1.7
-5.1
4.9
янв. 2023
4.9
-6.4
-0.9
дек. 2022
3.8
-7.2
-7.1
нояб. 2022
-7.1
2.4
-14.9
окт. 2022
-14.9
-6.4
-3.9
сент. 2022
-3.9
-19.0
-10.6
авг. 2022
-10.6
-27.5
-18.6
июль 2022
-18.6
-24.0
-6.8
июнь 2022
-6.8
-4.1
2.5
май 2022
2.5
12.1
8.2
апр. 2022
8.2
29.2
22.7
март 2022
22.7
34.2
28.1
февр. 2022
28.1
29.4
28.7
янв. 2022
28.7
20.6
19.0
дек. 2021
19.0
26.4
28.5
нояб. 2021
28.5
13.9
24.2
