Экономический календарь
Разрешения на строительство в США (United States Building Permits)
|Средняя
|N/D
|1.333 млн
|
1.312 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Разрешения на строительство (Building Permits) — абсолютное количество разрешений на постройку новых жилых зданий, выданных государственными органами в отчетном месяце. Бюро переписи населения США собирает эти данные, направляя запросы в разрешающие ведомства по всей стране. Ежемесячная опросная выборка охватывает 9000 точек выдачи разрешений по всей стране. Данные корректируются с учетом сезонных колебаний.
Данные по количеству выданных разрешений на строительство используются государственными органами для разработки индекса опережающих экономических индикаторов. Совет ФРС использует показатель при анализе экономических условий, как на национальном уровне, так и отдельно по регионам. Департамент жилищного строительства и городского развития использует данные при разработке жилищных программ. Банки используют статистику для того, чтобы оценивать спрос на ипотечные кредиты в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Экономисты рассматривают этот показатель наряду с объемом строительства новых домов. Увеличение количества выданных разрешений на строительство указывает на улучшение настроений в экономике, на рост инвестиций в строительство. Но если показатель объема строительства новых домов меньше, чем объем выданных разрешений – это может указывать на неблагоприятные экономические условия, из-за которых проекты откладываются.
Рост количества разрешений на строительство может положительно повлиять на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в США (United States Building Permits)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
