Разрешения на строительство в США (United States Building Permits)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Жилье
Средняя N/D 1.333 млн
1.312 млн
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Разрешения на строительство (Building Permits) — абсолютное количество разрешений на постройку новых жилых зданий, выданных государственными органами в отчетном месяце. Бюро переписи населения США собирает эти данные, направляя запросы в разрешающие ведомства по всей стране. Ежемесячная опросная выборка охватывает 9000 точек выдачи разрешений по всей стране. Данные корректируются с учетом сезонных колебаний.

Данные по количеству выданных разрешений на строительство используются государственными органами для разработки индекса опережающих экономических индикаторов. Совет ФРС использует показатель при анализе экономических условий, как на национальном уровне, так и отдельно по регионам. Департамент жилищного строительства и городского развития использует данные при разработке жилищных программ. Банки используют статистику для того, чтобы оценивать спрос на ипотечные кредиты в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Экономисты рассматривают этот показатель наряду с объемом строительства новых домов. Увеличение количества выданных разрешений на строительство указывает на улучшение настроений в экономике, на рост инвестиций в строительство. Но если показатель объема строительства новых домов меньше, чем объем выданных разрешений – это может указывать на неблагоприятные экономические условия, из-за которых проекты откладываются.

Рост количества разрешений на строительство может положительно повлиять на котировки доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в США (United States Building Permits)".

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
N/D
1.333 млн
1.312 млн
авг. 2025
1.312 млн
1.394 млн
1.362 млн
июль 2025
1.354 млн
1.415 млн
1.393 млн
июнь 2025
1.397 млн
1.456 млн
1.394 млн
май 2025
1.393 млн
1.475 млн
1.422 млн
апр. 2025
1.412 млн
1.517 млн
1.481 млн
март 2025
1.467 млн
1.514 млн
1.459 млн
февр. 2025
1.456 млн
1.525 млн
1.473 млн
янв. 2025
1.483 млн
1.514 млн
1.482 млн
дек. 2024
1.483 млн
1.466 млн
1.493 млн
нояб. 2024
1.505 млн
1.426 млн
1.419 млн
окт. 2024
1.416 млн
1.453 млн
1.425 млн
сент. 2024
1.428 млн
1.404 млн
1.470 млн
авг. 2024
1.475 млн
1.395 млн
1.406 млн
июль 2024
1.396 млн
1.430 млн
1.454 млн
июнь 2024
1.446 млн
1.443 млн
1.399 млн
май 2024
1.386 млн
1.479 млн
1.440 млн
апр. 2024
1.440 млн
1.489 млн
1.485 млн
март 2024
1.458 млн
1.494 млн
1.523 млн
февр. 2024
1.518 млн
1.482 млн
1.489 млн
янв. 2024
1.470 млн
1.510 млн
1.493 млн
дек. 2023
1.495 млн
1.535 млн
1.467 млн
нояб. 2023
1.460 млн
1.498 млн
окт. 2023
1.487 млн
1.507 млн
1.473 млн
сент. 2023
1.473 млн
1.493 млн
1.541 млн
авг. 2023
1.543 млн
1.440 млн
1.443 млн
июль 2023
1.442 млн
1.464 млн
1.441 млн
июнь 2023
1.440 млн
1.453 млн
1.496 млн
май 2023
1.491 млн
1.413 млн
1.417 млн
апр. 2023
1.416 млн
1.467 млн
1.437 млн
март 2023
1.413 млн
1.431 млн
1.550 млн
февр. 2023
1.524 млн
1.332 млн
1.339 млн
янв. 2023
1.339 млн
1.334 млн
1.337 млн
дек. 2022
1.330 млн
1.432 млн
1.351 млн
нояб. 2022
1.342 млн
1.545 млн
1.512 млн
окт. 2022
1.526 млн
1.541 млн
1.564 млн
сент. 2022
1.564 млн
1.595 млн
1.542 млн
авг. 2022
1.517 млн
1.682 млн
1.685 млн
июль 2022
1.674 млн
1.693 млн
1.696 млн
июнь 2022
1.685 млн
1.760 млн
1.695 млн
май 2022
1.695 млн
1.852 млн
1.823 млн
апр. 2022
1.819 млн
1.873 млн
1.879 млн
март 2022
1.873 млн
1.886 млн
1.865 млн
февр. 2022
1.859 млн
1.894 млн
1.895 млн
янв. 2022
1.899 млн
1.800 млн
1.885 млн
дек. 2021
1.873 млн
1.684 млн
1.717 млн
нояб. 2021
1.712 млн
1.622 млн
1.653 млн
окт. 2021
1.650 млн
1.660 млн
1.586 млн
сент. 2021
1.589 млн
1.685 млн
1.721 млн
авг. 2021
1.728 млн
1.618 млн
1.630 млн
