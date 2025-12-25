Экономический календарь
Потребительское кредитование от Федеральной Резервной Системы (ФРС) м/м (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)
|Средняя
|$9.18 млрд
|$11.43 млрд
|
$11.01 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$11.03 млрд
|
$9.18 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Потребительское кредитование от ФРС, м/м (Fed Consumer Credit m/m) ежемесячно отражает изменение суммы непогашенных кредитов физических лиц. В отчете учитываются кредиты, взятые на домашние, семейные и другие личные расходы. Кредиты, обеспеченные недвижимостью, в него не включены.
Потребительские кредиты в США делятся на два типа: возобновляемые (например, по овердрафту или кредитным картам, и это львиная доля потребительских кредитов в стране) и невозобновляемые (кредиты с конечной суммой, погашаемые по заранее подготовленному графику). Большинство невозобновляемых кредитов в США берутся на автомобили и образование.
Индекс рассчитывается на основе информации от банков, финансовых компаний, предприятий розничной торговли и кредитных союзов. Процентное изменение за период представляет собой уровень кредитов в предыдущем периоде, деленный на актуальное значение.
Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж, демонстрирует изменение уровня процентных ставок. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Однако чрезмерное увеличение закредитованности населения может указывать на перегрев экономики.
В общем случае рост потребительского кредитования положительно отражается на котировках доллара США.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Потребительское кредитование от Федеральной Резервной Системы (ФРС) м/м (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
