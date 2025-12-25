Потребительское кредитование от ФРС, м/м (Fed Consumer Credit m/m) ежемесячно отражает изменение суммы непогашенных кредитов физических лиц. В отчете учитываются кредиты, взятые на домашние, семейные и другие личные расходы. Кредиты, обеспеченные недвижимостью, в него не включены.

Потребительские кредиты в США делятся на два типа: возобновляемые (например, по овердрафту или кредитным картам, и это львиная доля потребительских кредитов в стране) и невозобновляемые (кредиты с конечной суммой, погашаемые по заранее подготовленному графику). Большинство невозобновляемых кредитов в США берутся на автомобили и образование.

Индекс рассчитывается на основе информации от банков, финансовых компаний, предприятий розничной торговли и кредитных союзов. Процентное изменение за период представляет собой уровень кредитов в предыдущем периоде, деленный на актуальное значение.

Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж, демонстрирует изменение уровня процентных ставок. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции, и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Однако чрезмерное увеличение закредитованности населения может указывать на перегрев экономики.

В общем случае рост потребительского кредитования положительно отражается на котировках доллара США.

График последних значений: