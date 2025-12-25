Экономический календарь
Товарно-материальные запасы в США м/м (United States Business Inventories m/m)
|Средняя
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Товарно-материальные запасы, м/м (Business Inventories m/m) отражают изменение запасов товаров, хранящихся на складах у розничных продавцов, оптовиков и производителей по всей стране, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Этот показатель представляет сумму всех продуктов, доступных для продажи другим предприятиям и/или конечным потребителям.
Данные рассчитываются по результатам опросов розничных продавцов, оптовиков и производителей о результатах их инвентаризации на конец отчетного месяца.
Если отслеживать этот показатель параллельно с индексом продаж, то можно прогнозировать производственную деятельность на ближайшую перспективу. Инвесторы используют эту цифру для прогноза спроса на товары в будущем. К примеру, запасы растут меньше, чем продажи, то спрос будет расти, стимулируя экономический рост. Противоположная ситуация может спровоцировать замедление производства.
Бюро экономического анализа использует данные для расчета ВВП и опережающих экономических индикаторов.
Влияние показателя на котировки доллара зависит от сопутствующих индикаторов (продаж, ценовых индексов и т.п.).
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Товарно-материальные запасы в США м/м (United States Business Inventories m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
