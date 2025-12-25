Товарно-материальные запасы, м/м (Business Inventories m/m) отражают изменение запасов товаров, хранящихся на складах у розничных продавцов, оптовиков и производителей по всей стране, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Этот показатель представляет сумму всех продуктов, доступных для продажи другим предприятиям и/или конечным потребителям.

Данные рассчитываются по результатам опросов розничных продавцов, оптовиков и производителей о результатах их инвентаризации на конец отчетного месяца.

Если отслеживать этот показатель параллельно с индексом продаж, то можно прогнозировать производственную деятельность на ближайшую перспективу. Инвесторы используют эту цифру для прогноза спроса на товары в будущем. К примеру, запасы растут меньше, чем продажи, то спрос будет расти, стимулируя экономический рост. Противоположная ситуация может спровоцировать замедление производства.

Бюро экономического анализа использует данные для расчета ВВП и опережающих экономических индикаторов.

Влияние показателя на котировки доллара зависит от сопутствующих индикаторов (продаж, ценовых индексов и т.п.).

