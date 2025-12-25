Дополнительные выплаты сотрудникам, кв/кв (Employment Benefits q/q) — показатель изменения сумм, полученных сотрудниками американских предприятий, помимо окладной части заработной платы, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается по опросам работодателей.

Этот индикатор, наряду с уровнем заработной платы, входит в расчет индекса стоимости рабочей силы. В опросе все дополнительные выплаты разделены на 5 основных групп:

оплачиваемые отпуска — каникулы, выходные, больничные, персональные отпуска;

бонусы — оплата за переработку и премии за хорошо выполненную работу; увеличивающие коэффициенты; бонусы, не относящиеся к производству напрямую (например, тринадцатая зарплата или премия с прибыли);

страховые выплаты — по страхованию жизни, здоровья, краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности;

пенсионные отчисления и выплаты по сберегательным программам;

юридически закрепленные выплаты — социальное обеспечение, медицинское страхование, страхование от безработицы на федеральном и государственном уровнях, компенсация работникам.

Экономисты интерпретируют этот показатель как в составе индекса стоимости рабочей силы (как опережающий индикатор инфляции), так и по отдельности. Сам по себе индикатор ценен тем, что в нем отражена структура страховых и пенсионных выплат – а значит, на его основе страховые компании могут оценивать свои перспективы и корректировать суммы контрактов. Представители бизнес-кругов изучают дополнительные выплаты сотрудникам для корректировки собственных компенсационных издержек, в качестве направляющей информации.

Рост дополнительных выплат сотрудникам в общем случае вызывает рост конечной цены на производимые в стране продукты, а значит, влияет на инфляцию. Рост инфляции, в свою очередь, положительно сказывается на котировках доллара.

