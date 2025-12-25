Экономический календарь
Дополнительные выплаты сотрудникам в США кв/кв (United States Employment Benefits q/q)
|Низкая
|0.8%
|1.0%
|
0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.1%
|
0.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Дополнительные выплаты сотрудникам, кв/кв (Employment Benefits q/q) — показатель изменения сумм, полученных сотрудниками американских предприятий, помимо окладной части заработной платы, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается по опросам работодателей.
Этот индикатор, наряду с уровнем заработной платы, входит в расчет индекса стоимости рабочей силы. В опросе все дополнительные выплаты разделены на 5 основных групп:
- оплачиваемые отпуска — каникулы, выходные, больничные, персональные отпуска;
- бонусы — оплата за переработку и премии за хорошо выполненную работу; увеличивающие коэффициенты; бонусы, не относящиеся к производству напрямую (например, тринадцатая зарплата или премия с прибыли);
- страховые выплаты — по страхованию жизни, здоровья, краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности;
- пенсионные отчисления и выплаты по сберегательным программам;
- юридически закрепленные выплаты — социальное обеспечение, медицинское страхование, страхование от безработицы на федеральном и государственном уровнях, компенсация работникам.
Экономисты интерпретируют этот показатель как в составе индекса стоимости рабочей силы (как опережающий индикатор инфляции), так и по отдельности. Сам по себе индикатор ценен тем, что в нем отражена структура страховых и пенсионных выплат – а значит, на его основе страховые компании могут оценивать свои перспективы и корректировать суммы контрактов. Представители бизнес-кругов изучают дополнительные выплаты сотрудникам для корректировки собственных компенсационных издержек, в качестве направляющей информации.
Рост дополнительных выплат сотрудникам в общем случае вызывает рост конечной цены на производимые в стране продукты, а значит, влияет на инфляцию. Рост инфляции, в свою очередь, положительно сказывается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Дополнительные выплаты сотрудникам в США кв/кв (United States Employment Benefits q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
