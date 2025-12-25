КалендарьРазделы

Экспорт США (United States Exports)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Торговля
Средняя $​289.305 млрд
$​280.921 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​289.305 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Экспорт (Exports) отражает объем товаров и услуг, поставляемых за рубеж. При составлении индикатора используется стоимость товаров с учетом доставки до борта судна (Free Alongside Ship, FAS), страховки и других сопутствующих расходов. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Экспорт США (United States Exports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
$​289.305 млрд
$​280.921 млрд
авг. 2025
$​280.832 млрд
$​280.602 млрд
июль 2025
$​280.464 млрд
$​279.650 млрд
июнь 2025
$​277.298 млрд
$​278.646 млрд
май 2025
$​279.000 млрд
$​290.572 млрд
апр. 2025
$​289.370 млрд
$​281.074 млрд
март 2025
$​278.456 млрд
$​278.000 млрд
февр. 2025
$​278.458 млрд
$​270.506 млрд
янв. 2025
$​269.819 млрд
$​266.520 млрд
дек. 2024
$​266.507 млрд
$​273.574 млрд
нояб. 2024
$​273.366 млрд
$​266.309 млрд
окт. 2024
$​265.720 млрд
$​270.015 млрд
сент. 2024
$​267.948 млрд
$​271.189 млрд
авг. 2024
$​271.755 млрд
$​266.479 млрд
июль 2024
$​266.603 млрд
$​265.266 млрд
июнь 2024
$​265.938 млрд
$​262.006 млрд
май 2024
$​261.661 млрд
$​263.443 млрд
апр. 2024
$​263.666 млрд
$​261.607 млрд
март 2024
$​257.620 млрд
$​262.927 млрд
февр. 2024
$​263.014 млрд
$​257.184 млрд
янв. 2024
$​257.193 млрд
$​256.863 млрд
дек. 2023
$​258.248 млрд
$​254.325 млрд
нояб. 2023
$​253.737 млрд
$​258.580 млрд
окт. 2023
$​258.800 млрд
$​261.113 млрд
сент. 2023
$​261.113 млрд
$​255.436 млрд
авг. 2023
$​256.031 млрд
$​251.885 млрд
июль 2023
$​251.660 млрд
$​247.740 млрд
июнь 2023
$​247.483 млрд
$​247.833 млрд
май 2023
$​247.099 млрд
$​249.152 млрд
апр. 2023
$​249.015 млрд
$​258.189 млрд
март 2023
$​256.150 млрд
$​250.838 млрд
февр. 2023
$​251.150 млрд
$​258.009 млрд
янв. 2023
$​257.496 млрд
$​249.004 млрд
дек. 2022
$​250.152 млрд
$​252.349 млрд
нояб. 2022
$​251.864 млрд
$​256.996 млрд
окт. 2022
$​256.631 млрд
$​258.512 млрд
сент. 2022
$​258.004 млрд
$​260.793 млрд
авг. 2022
$​258.918 млрд
$​259.585 млрд
июль 2022
$​259.290 млрд
$​258.763 млрд
июнь 2022
$​260.799 млрд
$​256.523 млрд
май 2022
$​255.894 млрд
$​252.850 млрд
апр. 2022
$​252.621 млрд
$​244.112 млрд
март 2022
$​241.716 млрд
$​228.824 млрд
февр. 2022
$​228.630 млрд
$​224.490 млрд
янв. 2022
$​224.400 млрд
$​228.347 млрд
дек. 2021
$​228.143 млрд
$​224.734 млрд
нояб. 2021
$​224.215 млрд
$​223.633 млрд
окт. 2021
$​223.633 млрд
$​206.796 млрд
сент. 2021
$​207.558 млрд
$​213.740 млрд
авг. 2021
$​213.740 млрд
$​212.829 млрд
