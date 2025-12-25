Экономический календарь
Экспорт США (United States Exports)
|Средняя
|$289.305 млрд
|
$280.921 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
$289.305 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Экспорт (Exports) отражает объем товаров и услуг, поставляемых за рубеж. При составлении индикатора используется стоимость товаров с учетом доставки до борта судна (Free Alongside Ship, FAS), страховки и других сопутствующих расходов. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Экспорт США (United States Exports)".
