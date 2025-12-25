Баланс федерального бюджета (Federal Budget Balance) отражает финансовую деятельность федерального правительства в отчетном месяце. В нем отображен баланс между всеми доходами и расходами государственного бюджета. Отчет формируется на основе данных, полученных из государственных органов и банков, входящих в Федеральную Резервную Систему.

Подробные данные по балансу федерального бюджета ежемесячно публикуются Казначейством США и служат индикатором изменения тенденций расходования бюджета и направления фискальной политики.

Положительный баланс федерального бюджета характеризуется как бюджетный профицит. Он возникает, когда налоговые поступления превышают государственные расходы. Профицит государственного бюджета США возникал лишь 4 раза с 1970 года.

Ситуация, когда правительство тратит больше, чем получает, характеризуется как бюджетный дефицит. Дефицит бюджета почти всегда приводит к росту государственного долга США или к реструктуризации его выплат. Также в качестве мер снижения дефицита бюджета иногда предлагаются изменения налогового кодекса (закрытие «налоговых лазеек», снижение льгот и выплат по налоговым вычетам) или прямое увеличение налогового бремени определенным группам лиц. И еще один путь сокращения дефицита бюджета – сокращение расходов по отдельным статьям.

По мере роста дефицита бюджета Казначейство продает больше облигаций, чтобы финансировать операции правительства. Таким образом, данные о балансе федерального бюджета влияют скорее на стоимость казначейских ценных бумаг, нежели на курс доллара США.

График последних значений: