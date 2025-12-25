Экономический календарь
Баланс федерального бюджета США (United States Federal Budget Balance)
|Средняя
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Баланс федерального бюджета (Federal Budget Balance) отражает финансовую деятельность федерального правительства в отчетном месяце. В нем отображен баланс между всеми доходами и расходами государственного бюджета. Отчет формируется на основе данных, полученных из государственных органов и банков, входящих в Федеральную Резервную Систему.
Подробные данные по балансу федерального бюджета ежемесячно публикуются Казначейством США и служат индикатором изменения тенденций расходования бюджета и направления фискальной политики.
Положительный баланс федерального бюджета характеризуется как бюджетный профицит. Он возникает, когда налоговые поступления превышают государственные расходы. Профицит государственного бюджета США возникал лишь 4 раза с 1970 года.
Ситуация, когда правительство тратит больше, чем получает, характеризуется как бюджетный дефицит. Дефицит бюджета почти всегда приводит к росту государственного долга США или к реструктуризации его выплат. Также в качестве мер снижения дефицита бюджета иногда предлагаются изменения налогового кодекса (закрытие «налоговых лазеек», снижение льгот и выплат по налоговым вычетам) или прямое увеличение налогового бремени определенным группам лиц. И еще один путь сокращения дефицита бюджета – сокращение расходов по отдельным статьям.
По мере роста дефицита бюджета Казначейство продает больше облигаций, чтобы финансировать операции правительства. Таким образом, данные о балансе федерального бюджета влияют скорее на стоимость казначейских ценных бумаг, нежели на курс доллара США.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс федерального бюджета США (United States Federal Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress