Экономический календарь
Корпоративные доходы в США кв/кв (United States Corporate Profits q/q)
|Низкая
|4.4%
|0.3%
|
0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Корпоративные доходы кв/кв (Corporate Profits q/q) представляет собой процентное изменение общего дохода корпораций США, полученного от текущего производства за отчетный квартал, по сравнению с предыдущим кварталом. Оценка корпоративных доходов является важной составляющей счетов национальных доходов и продуктов, которые составляет Бюро экономического анализа США для предоставления статистики по экономической активности США.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Корпоративные доходы в США кв/кв (United States Corporate Profits q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress