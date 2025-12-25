КалендарьРазделы

Корпоративные доходы в США кв/кв (United States Corporate Profits q/q)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis)
Сектор:
Бизнес
Низкая 4.4% 0.3%
0.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Корпоративные доходы кв/кв (Corporate Profits q/q) представляет собой процентное изменение общего дохода корпораций США, полученного от текущего производства за отчетный квартал, по сравнению с предыдущим кварталом. Оценка корпоративных доходов является важной составляющей счетов национальных доходов и продуктов, которые составляет Бюро экономического анализа США для предоставления статистики по экономической активности США.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Корпоративные доходы в США кв/кв (United States Corporate Profits q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
4.4%
0.3%
0.2%
2 кв. 2025
0.2%
2.0%
2.0%
2 кв. 2025 предв.
2.0%
0.1%
-3.3%
1 кв. 2025
-3.3%
-3.6%
-3.6%
1 кв. 2025 предв.
-3.6%
1.5%
5.9%
4 кв. 2024
5.9%
-0.2%
-0.4%
3 кв. 2024
-0.4%
0.0%
0.0%
3 кв. 2024 предв.
0.0%
3.6%
3.5%
2 кв. 2024
3.5%
1.7%
1.7%
2 кв. 2024 предв.
1.7%
-1.8%
-2.7%
1 кв. 2024
-2.7%
-1.7%
-1.7%
1 кв. 2024 предв.
-1.7%
-0.4%
3.9%
4 кв. 2023
3.9%
-1.5%
4.1%
3 кв. 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 кв. 2023 предв.
4.1%
0.5%
0.5%
2 кв. 2023
0.5%
1.6%
1.6%
2 кв. 2023 предв.
1.6%
1.3%
-5.9%
1 кв. 2023
-5.9%
-6.8%
-6.8%
1 кв. 2023 предв.
-6.8%
-0.9%
-2.7%
4 кв. 2022
-2.7%
0.3%
0.8%
3 кв. 2022
0.8%
-0.2%
-0.2%
3 кв. 2022 предв.
-0.2%
7.5%
6.2%
2 кв. 2022
6.2%
9.1%
9.1%
2 кв. 2022 предв.
9.1%
-4.5%
-4.9%
1 кв. 2022
-4.9%
-4.3%
-4.3%
1 кв. 2022 предв.
-4.3%
1.8%
0.2%
4 кв. 2021
0.2%
3.7%
3.4%
3 кв. 2021
3.4%
4.2%
4.2%
3 кв. 2021 предв.
4.2%
-17.3%
10.5%
2 кв. 2021
10.5%
9.7%
9.7%
2 кв. 2021 предв.
9.7%
-20.9%
4.5%
1 кв. 2021
1.7%
-0.8%
-0.8%
1 кв. 2021 предв.
-0.8%
-25.0%
-3.3%
4 кв. 2020
-3.3%
23.9%
27.0%
3 кв. 2020
27.0%
27.5%
27.5%
3 кв. 2020 предв.
27.5%
-13.5%
-10.7%
2 кв. 2020
-10.7%
-11.8%
-11.8%
2 кв. 2020 предв.
-11.8%
-13.3%
-11.0%
1 кв. 2020
-12.4%
-14.2%
-14.2%
1 кв. 2020 предв.
-14.2%
0.7%
2.1%
4 кв. 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 кв. 2019
0.6%
1.3%
1.3%
3 кв. 2019 предв.
1.3%
-8.5%
3.7%
2 кв. 2019
3.7%
5.1%
5.1%
2 кв. 2019 предв.
5.1%
-3.3%
-4.1%
1 кв. 2019
-3.1%
-3.5%
1 кв. 2019 предв.
-3.5%
0.0%
4 кв. 2018
0.0%
3.5%
3 кв. 2018
3.5%
3.3%
3 кв. 2018 предв.
3.3%
3.0%
12
