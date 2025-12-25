КалендарьРазделы

Изменение числа занятых в государственном секторе США (United States Government Payrolls)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Труд
Низкая -5 тыс 13 тыс
-157 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
16 тыс
-5 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение числа занятых в государственном секторе (Government Payrolls) показывает, сколько новых рабочих мест было создано в отчетном месяце в госсекторе США. Этот отчет рассчитывается по итогам сбора данных о количестве сотрудников, работающих на полный рабочий день в учреждениях и ведомствах страны.

Занятость в государственном секторе — второстепенный показатель здоровья экономики. Количество вакансий здесь относительно постоянно и не всегда напрямую связано с финансово-экономическими флуктуациями. Однако эта цифра входит в общий отчет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и может повлиять на этот важный статистический показатель.

Изменение числа занятых – один из самых сильных кратковременных драйверов рынка доллара, поэтому количество новых рабочих мест в госсекторе, как часть этого отчета, влияет на котировки американской валюты. Рост рабочих мест, превышающий ожидания аналитиков, может положительно отразиться на долларе.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в государственном секторе США (United States Government Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-5 тыс
13 тыс
-157 тыс
сент. 2025
22 тыс
-14 тыс
-22 тыс
авг. 2025
-16 тыс
20 тыс
2 тыс
июль 2025
-10 тыс
49 тыс
11 тыс
июнь 2025
73 тыс
20 тыс
7 тыс
май 2025
-1 тыс
18 тыс
1 тыс
апр. 2025
10 тыс
13 тыс
15 тыс
март 2025
19 тыс
17 тыс
1 тыс
февр. 2025
11 тыс
21 тыс
44 тыс
янв. 2025
32 тыс
22 тыс
34 тыс
дек. 2024
33 тыс
22 тыс
30 тыс
нояб. 2024
33 тыс
19 тыс
38 тыс
окт. 2024
40 тыс
28 тыс
31 тыс
сент. 2024
31 тыс
34 тыс
45 тыс
авг. 2024
24 тыс
58 тыс
15 тыс
июль 2024
17 тыс
55 тыс
43 тыс
июнь 2024
70 тыс
23 тыс
25 тыс
май 2024
43 тыс
-45 тыс
7 тыс
апр. 2024
8 тыс
40 тыс
72 тыс
март 2024
71 тыс
28 тыс
63 тыс
февр. 2024
52 тыс
29 тыс
52 тыс
янв. 2024
36 тыс
32 тыс
55 тыс
дек. 2023
52 тыс
4 тыс
37 тыс
нояб. 2023
49 тыс
2 тыс
65 тыс
окт. 2023
51 тыс
-3 тыс
51 тыс
сент. 2023
73 тыс
-5 тыс
50 тыс
авг. 2023
8 тыс
-2 тыс
2 тыс
июль 2023
15 тыс
5 тыс
57 тыс
июнь 2023
60 тыс
7 тыс
47 тыс
май 2023
56 тыс
2 тыс
41 тыс
апр. 2023
23 тыс
-8 тыс
42 тыс
март 2023
47 тыс
-12 тыс
60 тыс
февр. 2023
46 тыс
-4 тыс
118 тыс
янв. 2023
74 тыс
13 тыс
-9 тыс
дек. 2022
3 тыс
19 тыс
54 тыс
нояб. 2022
42 тыс
2 тыс
36 тыс
окт. 2022
28 тыс
-19 тыс
-4 тыс
сент. 2022
-25 тыс
-20 тыс
40 тыс
авг. 2022
7 тыс
4 тыс
49 тыс
июль 2022
57 тыс
27 тыс
-6 тыс
июнь 2022
-9 тыс
25 тыс
48 тыс
май 2022
57 тыс
-12 тыс
31 тыс
апр. 2022
22 тыс
-45 тыс
4 тыс
март 2022
5 тыс
-32 тыс
11 тыс
февр. 2022
24 тыс
26 тыс
33 тыс
янв. 2022
23 тыс
69 тыс
7 тыс
дек. 2021
-12 тыс
29 тыс
-21 тыс
нояб. 2021
-25 тыс
-46 тыс
-82 тыс
окт. 2021
-73 тыс
-88 тыс
-53 тыс
сент. 2021
-123 тыс
-4 тыс
34 тыс
12345
