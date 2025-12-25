Изменение числа занятых в государственном секторе (Government Payrolls) показывает, сколько новых рабочих мест было создано в отчетном месяце в госсекторе США. Этот отчет рассчитывается по итогам сбора данных о количестве сотрудников, работающих на полный рабочий день в учреждениях и ведомствах страны.

Занятость в государственном секторе — второстепенный показатель здоровья экономики. Количество вакансий здесь относительно постоянно и не всегда напрямую связано с финансово-экономическими флуктуациями. Однако эта цифра входит в общий отчет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и может повлиять на этот важный статистический показатель.

Изменение числа занятых – один из самых сильных кратковременных драйверов рынка доллара, поэтому количество новых рабочих мест в госсекторе, как часть этого отчета, влияет на котировки американской валюты. Рост рабочих мест, превышающий ожидания аналитиков, может положительно отразиться на долларе.

График последних значений: