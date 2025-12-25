Экономический календарь
Изменение числа занятых в государственном секторе США (United States Government Payrolls)
|Низкая
|-5 тыс
|13 тыс
|
-157 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|16 тыс
|
-5 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа занятых в государственном секторе (Government Payrolls) показывает, сколько новых рабочих мест было создано в отчетном месяце в госсекторе США. Этот отчет рассчитывается по итогам сбора данных о количестве сотрудников, работающих на полный рабочий день в учреждениях и ведомствах страны.
Занятость в государственном секторе — второстепенный показатель здоровья экономики. Количество вакансий здесь относительно постоянно и не всегда напрямую связано с финансово-экономическими флуктуациями. Однако эта цифра входит в общий отчет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и может повлиять на этот важный статистический показатель.
Изменение числа занятых – один из самых сильных кратковременных драйверов рынка доллара, поэтому количество новых рабочих мест в госсекторе, как часть этого отчета, влияет на котировки американской валюты. Рост рабочих мест, превышающий ожидания аналитиков, может положительно отразиться на долларе.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в государственном секторе США (United States Government Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
