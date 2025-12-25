Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Business Conditions) отражает текущие условия ведения бизнеса в производственном секторе в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр.

Индекс рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Помимо общей оценки деловых условий в отрасли, руководителей предприятий просят ответить, улучшились, ухудшились или остались без изменений показатели конкретно в их компаниях. Это новые заказы, отгрузка, незавершенные заказы, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, уплаченные цены, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, индекс деловых условий в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками. Производственный сектор обычно демонстрирует более выраженную цикличность и быстрее отражает текущие изменения условий, чем экономика в целом. Поэтому его состояние служит опережающим показателем здоровья экономики США.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных оценок вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение индекса оказалось положительным, это означает, что оценка деловых условий в среднем по региону улучшилась. Если оно ниже нуля, это свидетельствует об ухудшении настроений в производственном сегменте экономики.

Динамика индекса деловых условий от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.

