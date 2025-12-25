КалендарьРазделы

Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Филадельфии (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Сектор:
Бизнес
Высокая -10.2 3.6
-1.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Business Conditions) отражает текущие условия ведения бизнеса в производственном секторе в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр.

Индекс рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Помимо общей оценки деловых условий в отрасли, руководителей предприятий просят ответить, улучшились, ухудшились или остались без изменений показатели конкретно в их компаниях. Это новые заказы, отгрузка, незавершенные заказы, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, уплаченные цены, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, индекс деловых условий в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками. Производственный сектор обычно демонстрирует более выраженную цикличность и быстрее отражает текущие изменения условий, чем экономика в целом. Поэтому его состояние служит опережающим показателем здоровья экономики США.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных оценок вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение индекса оказалось положительным, это означает, что оценка деловых условий в среднем по региону улучшилась. Если оно ниже нуля, это свидетельствует об ухудшении настроений в производственном сегменте экономики.

Динамика индекса деловых условий от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
-10.2
3.6
-1.7
нояб. 2025
-1.7
3.9
-12.8
окт. 2025
-12.8
4.8
23.2
сент. 2025
23.2
3.7
-0.3
авг. 2025
-0.3
3.7
15.9
июль 2025
15.9
3.4
-4.0
июнь 2025
-4.0
5.1
-4.0
май 2025
-4.0
6.9
-26.4
апр. 2025
-26.4
7.2
12.5
март 2025
12.5
34.6
18.1
февр. 2025
18.1
28.1
44.3
янв. 2025
44.3
1.0
-10.9
дек. 2024
-16.4
6.4
-5.5
нояб. 2024
-5.5
7.1
10.3
окт. 2024
10.3
6.7
1.7
сент. 2024
1.7
6.9
-7.0
авг. 2024
-7.0
4.6
13.9
июль 2024
13.9
-6.7
1.3
июнь 2024
1.3
9.8
4.5
май 2024
4.5
1.3
15.5
апр. 2024
15.5
-0.7
3.2
март 2024
3.2
2.0
5.2
февр. 2024
5.2
-10.3
-10.6
янв. 2024
-10.6
-14.5
-12.8
дек. 2023
-10.5
-2.1
-5.9
нояб. 2023
-5.9
-4.8
-9.0
окт. 2023
-9.0
-6.7
-13.5
сент. 2023
-13.5
-11.8
12.0
авг. 2023
12.0
-16.7
-13.5
июль 2023
-13.5
-18.3
-13.7
июнь 2023
-13.7
-19.4
-10.4
май 2023
-10.4
-18.0
-31.3
апр. 2023
-31.3
-15.4
-23.2
март 2023
-23.2
-14.0
-24.3
февр. 2023
-24.3
-12.9
-8.9
янв. 2023
-8.9
-13.1
-13.7
дек. 2022
-13.8
-11.3
-19.4
нояб. 2022
-19.4
-7.6
-8.7
окт. 2022
-8.7
-4.0
-9.9
сент. 2022
-9.9
1.0
6.2
авг. 2022
6.2
11.8
-12.3
июль 2022
-12.3
16.1
-3.3
июнь 2022
-3.3
19.2
2.6
май 2022
2.6
22.2
17.6
апр. 2022
17.6
23.1
27.4
март 2022
27.4
23.6
16.0
февр. 2022
16.0
24.4
23.2
янв. 2022
23.2
25.2
15.4
дек. 2021
15.4
27.0
39.0
нояб. 2021
39.0
27.8
23.8
