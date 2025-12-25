Уровень безработицы U6 (U6 Unemployment Rate) — это альтернативный способ расчета уровня безработицы в США, который также называют реальным уровнем безработицы. Он также отражает процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Однако, в отличие от основного показателя безработицы, так называемого U3, U6 учитывает в расчете не только людей, предпринимавших активные действия по поиску работы в последние 4 недели, но и следующие категории нетрудоустроенных резидентов страны, «косвенно относящихся к рынку труда»:

людей, которые перестали искать работу после безуспешных попыток (на протяжении 12 месяцев). Они разочаровались в текущих экономических условиях и сочли, что на данный момент их трудоустройство невозможно. Эту группу безработных называют «разочарованными» (discouraged workers);

людей, которые способны трудоустроиться, но работу в данный момент не ищут;

лиц, вернувшихся продолжать обучение и отказывающихся от поисков работы;

людей, трудоустроенных на данный момент на неполный рабочий день или временно, в силу неблагоприятных экономических условий: на сегодняшний день работы на полный день для них нет. Показатель U3 считает таких людей («недостаточно занятых») трудоустроенными и не включает в статистику по безработице.

Многие экономисты считают, что показатель U6 лучше отражает ситуацию с безработицей в стране, поскольку он охватывает и тех людей, которые не учитываются в статистике U3 и считаются косвенно относящимися к рынку труда.

Статистика по занятости собирается путем интервьюирования примерно 110 000 человек (60 000 домохозяйств) по всей стране. Из опроса исключены лица младше 16 лет, служащие в вооруженных силах, лица, находящиеся в исправительных учреждениях и психиатрических лечебницах.

Уровень безработицы – один из основных показателей силы рынка труда и экономического состояния страны. Это не прогнозный показатель. Его рост или снижение вызывается изменением экономической ситуации.

Снижение уровня безработицы положительно отражается на котировках доллара.

