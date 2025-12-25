Экономический календарь
Уровень безработицы U6 в США (United States U6 Unemployment Rate)
|Средняя
|8.7%
|8.1%
|
8.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|8.4%
|
8.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы U6 (U6 Unemployment Rate) — это альтернативный способ расчета уровня безработицы в США, который также называют реальным уровнем безработицы. Он также отражает процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Однако, в отличие от основного показателя безработицы, так называемого U3, U6 учитывает в расчете не только людей, предпринимавших активные действия по поиску работы в последние 4 недели, но и следующие категории нетрудоустроенных резидентов страны, «косвенно относящихся к рынку труда»:
- людей, которые перестали искать работу после безуспешных попыток (на протяжении 12 месяцев). Они разочаровались в текущих экономических условиях и сочли, что на данный момент их трудоустройство невозможно. Эту группу безработных называют «разочарованными» (discouraged workers);
- людей, которые способны трудоустроиться, но работу в данный момент не ищут;
- лиц, вернувшихся продолжать обучение и отказывающихся от поисков работы;
- людей, трудоустроенных на данный момент на неполный рабочий день или временно, в силу неблагоприятных экономических условий: на сегодняшний день работы на полный день для них нет. Показатель U3 считает таких людей («недостаточно занятых») трудоустроенными и не включает в статистику по безработице.
Многие экономисты считают, что показатель U6 лучше отражает ситуацию с безработицей в стране, поскольку он охватывает и тех людей, которые не учитываются в статистике U3 и считаются косвенно относящимися к рынку труда.
Статистика по занятости собирается путем интервьюирования примерно 110 000 человек (60 000 домохозяйств) по всей стране. Из опроса исключены лица младше 16 лет, служащие в вооруженных силах, лица, находящиеся в исправительных учреждениях и психиатрических лечебницах.
Уровень безработицы – один из основных показателей силы рынка труда и экономического состояния страны. Это не прогнозный показатель. Его рост или снижение вызывается изменением экономической ситуации.
Снижение уровня безработицы положительно отражается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы U6 в США (United States U6 Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress