Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM (ISM Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса в производственной сфере США в отчетном месяце. ISM – Институт управления поставками — некоммерческая организация США, в которой состоят более 40 000 участников, занимающихся управлением поставками и закупками.

Индекс рассчитывается по результатам опроса представителей нескольких сотен компаний из 18 отраслей производственного сектора США. В отличие от Markit, ISM учитывает в своем опросе не только частные компании, а основывается на общем списке NAICS (Системы классификации отраслей Северной Америки). Респонденты в своих ответах характеризуют следующие аспекты своей экономической деятельности:

Новые заказы, полученные от клиентов;

Интенсивность производства (скорость и уровень);

Поставки от контрагентов (стали ли поставщики работать быстрее или медленнее);

Товарно-материальные запасы предприятий;

Запасы клиентов (примерная оценка уровня запасов, хранящихся у клиентов предприятия);

Цены – больше или меньше организация платит за продукты и услуги;

Задержка заказов – растет или уменьшается отставание в изготовлении заказов;

Новые экспортные заказы — количество заказов, полученных для последующего экспортирования;

Импорт — объемы импортируемых материалов;

Занятость на предприятии.

В анкетах приводятся не абсолютные, а относительные характеристики: ситуация улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений. Ответы оцениваются с учетом весов компаний-участников.

Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Итоговый сводный PMI представляет собой составной индекс на основе пяти диффузных индексов с равными весами (это индексы новых заказов, производства, занятости, поставок и запасов).

Значение индекса выше 50 означает, что ситуация в промышленности улучшилась. Если индекс ниже 50, то экономические условия производства ухудшились. Чем дальше показатель удаляется от отметки 50, тем больше скорость изменения ситуации.

PMI считается одним из важнейших показателей здоровья экономики. Несмотря на то, что производственный сектор не является важнейшим компонентом ВВП страны, он по-прежнему остается ранним индикатором начинающейся рецессии или, наоборот, роста. Менеджеры по закупкам компаний обычно раньше остальных своих коллег «чувствуют ритм рынка», поскольку работают на краткосрочную перспективу и способны оценить тенденцию к изменению экономических условий. Индекс выходит раньше, чем ВВП и отчеты Бюро трудовой статистики, поэтому служит опережающим показателем.

Рост промышленного PМI обычно положительно отражается на котировках американского доллара.

График последних значений: