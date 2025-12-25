Экономический календарь
Розничные продажи в США без учета автомобилей и топлива м/м (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
|Низкая
|0.5%
|0.4%
|
0.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
0.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м (Retail Sales excl. Autos and Gas m/m) отражают процентое изменение в общем объеме покупок, совершенных потребителями в магазинах розничной торговли, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. При вычислении индикатора в расчет не берутся траты на оказанные услуги, на покупку автомобилей, топлива и еды. Это позволяет увидеть закономерности в структуре спроса на товары, поскольку изменения в продажах этих категорий товаров часто обуславливаются изменениями цен на них. Для индикатора не используется корректировка на инфляцию. Повышение значения показателя может свидетельствовать об усилении экономического роста, но значениях выше прогнозируемых могут быть вызваны инфляцией.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в США без учета автомобилей и топлива м/м (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress