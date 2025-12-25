Экономический календарь
Расходы на строительство в США м/м (United States Construction Spending m/m)
|Средняя
|0.2%
|-0.4%
|
0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Расходы на строительство, м/м (Construction Spending m/m) отражают изменение общей стоимости строительных работ, завершенных в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
Исследование охватывает работы по возведению новых жилых и нежилых зданий или по перестройке существующих в частном и государственном секторах. В расчет входят следующие типы проектов:
- строительство новых зданий и сооружений;
- капитальный ремонт с заменых конструкций (к примеру, полная замена кровли);
- установка инженерных систем (сантехника, электромонтажные работы, лифт, кондиционирование и т.д.);
- подготовка площадки и обустройство территории (дороги, автостоянки, коммуникации, водоснабжение, причалы и доки, газопроводы и т.д);
- сборка крупного промышленного оборудования, расположенного вне зданий (в том числе резервуаров хранения, холодильных систем и т.д.).
В расчете показателя учитываются стоимость материалов и труда работников, архитектурных и инженерных работ, накладные расходы, проценты, налоги, уплаченные в ходе строительства, и прибыль подрядчика.
К строительным проектам не относятся техническое обслуживание и ремонт существующих зданий, затраты на оборудование и меблировку, бурение скважин, приобретение земли.
Этот индикатор напрямую оказывает минимальное влияние на котировки доллара, ввиду высокой волатильности (из-за сезонности, погоды и т.п.). Экономисты используют его для прогноза ВВП в краткосрочной перспективе, поскольку инвестиции в строительство входят в его расчет.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Расходы на строительство в США м/м (United States Construction Spending m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
