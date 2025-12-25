Расходы на строительство, м/м (Construction Spending m/m) отражают изменение общей стоимости строительных работ, завершенных в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Исследование охватывает работы по возведению новых жилых и нежилых зданий или по перестройке существующих в частном и государственном секторах. В расчет входят следующие типы проектов:

строительство новых зданий и сооружений;

капитальный ремонт с заменых конструкций (к примеру, полная замена кровли);

установка инженерных систем (сантехника, электромонтажные работы, лифт, кондиционирование и т.д.);

подготовка площадки и обустройство территории (дороги, автостоянки, коммуникации, водоснабжение, причалы и доки, газопроводы и т.д);

сборка крупного промышленного оборудования, расположенного вне зданий (в том числе резервуаров хранения, холодильных систем и т.д.).

В расчете показателя учитываются стоимость материалов и труда работников, архитектурных и инженерных работ, накладные расходы, проценты, налоги, уплаченные в ходе строительства, и прибыль подрядчика.

К строительным проектам не относятся техническое обслуживание и ремонт существующих зданий, затраты на оборудование и меблировку, бурение скважин, приобретение земли.

Этот индикатор напрямую оказывает минимальное влияние на котировки доллара, ввиду высокой волатильности (из-за сезонности, погоды и т.п.). Экономисты используют его для прогноза ВВП в краткосрочной перспективе, поскольку инвестиции в строительство входят в его расчет.

График последних значений: