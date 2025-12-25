КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг США от S&P Global (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Высокая 54.1 55.3
54.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
54.0
54.1
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit (Markit Services PMI) — индикатор изменения деловых условий в сервисном секторе США в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях сферы услуг.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по производству конечной услуги. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных компаний по всей территории страны.

В отличие от индекса PMI, выпускаемого ISM, в расчет PMI от Markit входит только информация от частных компаний. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности:

  • деловую активность;
  • новые полученные заказы;
  • отложенные заказы (как мера отставания работы);
  • полученные цены (цены на произведенные услуги);
  • уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);
  • занятость;
  • деловая активность в краткосрочной перспективе.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI в сервисной сфере – один из самых популярных индексов среди американских экономистов. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь сектор услуг, который вносит наибольшую часть в ВВП страны. Его трактуют как опережающий индикатор активности сервисного сектора и инфляции в стране. Рост сервисного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг США от S&P Global (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
54.1
55.3
54.8
окт. 2025
54.8
56.3
54.2
сент. 2025
54.2
56.4
54.5
авг. 2025
54.5
55.1
55.7
июль 2025
55.7
53.1
52.9
июнь 2025
52.9
52.0
53.7
май 2025
53.7
51.4
50.8
апр. 2025
50.8
52.1
54.4
март 2025
54.4
52.1
51.0
февр. 2025
51.0
54.1
52.9
янв. 2025
52.9
55.6
56.8
дек. 2024
56.8
55.1
56.1
нояб. 2024
56.1
54.9
55.0
окт. 2024
55.0
55.7
55.2
сент. 2024
55.2
54.2
55.7
авг. 2024
55.7
51.8
55.0
июль 2024
55.0
56.0
55.3
июнь 2024
55.3
53.3
54.8
май 2024
54.8
51.8
51.3
апр. 2024
51.3
51.7
51.7
март 2024
51.7
52.9
52.3
февр. 2024
52.3
52.4
52.5
янв. 2024
52.5
52.2
51.4
дек. 2023
51.4
51.3
51.3
дек. 2023 предв.
51.3
50.8
50.8
нояб. 2023
50.8
50.8
50.8
нояб. 2023 предв.
50.8
50.7
50.6
окт. 2023
50.6
50.9
50.9
окт. 2023 предв.
50.9
50.1
50.1
сент. 2023
50.1
50.2
50.2
сент. 2023 предв.
50.2
50.7
50.5
авг. 2023
50.5
51.0
51.0
авг. 2023 предв.
51.0
52.3
52.3
июль 2023
52.3
52.4
52.4
июль 2023 предв.
52.4
54.2
54.4
июнь 2023
54.4
54.1
54.1
июнь 2023 предв.
54.1
55.0
54.9
май 2023
54.9
55.1
55.1
май 2023 предв.
55.1
53.6
53.6
апр. 2023
53.6
53.7
53.7
апр. 2023 предв.
53.7
53.2
52.6
март 2023
52.6
53.8
53.8
март 2023 предв.
53.8
50.5
50.6
февр. 2023
50.6
50.5
50.5
февр. 2023 предв.
50.5
46.6
46.8
янв. 2023
46.8
46.6
46.6
янв. 2023 предв.
46.6
44.5
44.7
дек. 2022
44.7
44.4
44.4
дек. 2022 предв.
44.4
46.1
46.2
нояб. 2022
46.2
46.1
46.1
