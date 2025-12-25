Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Employment) отражает занятость в промышленном секторе в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр — штаты с высокой экономической активностью. Условия ведения бизнеса здесь можно экстраполировать на всю страну.

Индекс рассчитывается по итогам ежемесячного сводного опроса руководителей крупнейших компаний-производителей региона о текущих условиях ведения бизнеса в производственном секторе. К индексу занятости относится вопрос в анкете о количестве сотрудников в компании. Респонденты оценивают не абсолютное, а относительное изменение показателя: вырос он, снизился или остался неизменным. Ответ на вопросы рекомендуется дать по двум временным промежуткам: характеристика за прошедший месяц и прогноз на ближайшие полгода.

Если значение индекса положительное, это означает, что показатели занятости выросли в среднем по региону. Если значение ниже нуля, это свидетельствует об ослаблении занятости в производственном сегменте экономики.

При оценке обзора аналитики нередко обращают внимание на эту компоненту, поскольку активность на рынке труда – один из важных опережающих факторов инфляции в стране. Рост трудоустройства означает и рост потребления, а это благоприятный фактор для развития экономики. Производственный сектор в регионе обеспечивает большую часть рабочих мест, поэтому индекс занятости в промышленном секторе – репрезентативный показатель общей обстановки. Динамика индекса занятости от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.

График последних значений: