Индекс занятости от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)
|Средняя
|12.9
|-0.3
|
6.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Employment) отражает занятость в промышленном секторе в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр — штаты с высокой экономической активностью. Условия ведения бизнеса здесь можно экстраполировать на всю страну.
Индекс рассчитывается по итогам ежемесячного сводного опроса руководителей крупнейших компаний-производителей региона о текущих условиях ведения бизнеса в производственном секторе. К индексу занятости относится вопрос в анкете о количестве сотрудников в компании. Респонденты оценивают не абсолютное, а относительное изменение показателя: вырос он, снизился или остался неизменным. Ответ на вопросы рекомендуется дать по двум временным промежуткам: характеристика за прошедший месяц и прогноз на ближайшие полгода.
Если значение индекса положительное, это означает, что показатели занятости выросли в среднем по региону. Если значение ниже нуля, это свидетельствует об ослаблении занятости в производственном сегменте экономики.
При оценке обзора аналитики нередко обращают внимание на эту компоненту, поскольку активность на рынке труда – один из важных опережающих факторов инфляции в стране. Рост трудоустройства означает и рост потребления, а это благоприятный фактор для развития экономики. Производственный сектор в регионе обеспечивает большую часть рабочих мест, поэтому индекс занятости в промышленном секторе – репрезентативный показатель общей обстановки. Динамика индекса занятости от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс занятости от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
