Индекс занятости от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Федеральный резервный банк Филадельфии (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Бизнес
Средняя 12.9 -0.3
6.0
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Employment) отражает занятость в промышленном секторе в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр — штаты с высокой экономической активностью. Условия ведения бизнеса здесь можно экстраполировать на всю страну.

Индекс рассчитывается по итогам ежемесячного сводного опроса руководителей крупнейших компаний-производителей региона о текущих условиях ведения бизнеса в производственном секторе. К индексу занятости относится вопрос в анкете о количестве сотрудников в компании. Респонденты оценивают не абсолютное, а относительное изменение показателя: вырос он, снизился или остался неизменным. Ответ на вопросы рекомендуется дать по двум временным промежуткам: характеристика за прошедший месяц и прогноз на ближайшие полгода.

Если значение индекса положительное, это означает, что показатели занятости выросли в среднем по региону. Если значение ниже нуля, это свидетельствует об ослаблении занятости в производственном сегменте экономики.

При оценке обзора аналитики нередко обращают внимание на эту компоненту, поскольку активность на рынке труда – один из важных опережающих факторов инфляции в стране. Рост трудоустройства означает и рост потребления, а это благоприятный фактор для развития экономики. Производственный сектор в регионе обеспечивает большую часть рабочих мест, поэтому индекс занятости в промышленном секторе – репрезентативный показатель общей обстановки. Динамика индекса занятости от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс занятости от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
12.9
-0.3
6.0
нояб. 2025
6.0
6.1
4.6
окт. 2025
4.6
8.3
5.6
сент. 2025
5.6
7.6
5.9
авг. 2025
5.9
0.8
10.3
июль 2025
10.3
-4.1
-9.8
июнь 2025
-9.8
10.5
16.5
май 2025
16.5
7.7
0.2
апр. 2025
0.2
9.7
19.7
март 2025
19.7
16.0
5.3
февр. 2025
5.3
5.9
11.9
янв. 2025
11.9
15.7
4.8
дек. 2024
6.6
-3.2
8.6
нояб. 2024
8.6
17.9
-2.2
окт. 2024
-2.2
-1.7
10.7
сент. 2024
10.7
7.3
-5.7
авг. 2024
-5.7
8.6
15.2
июль 2024
15.2
-7.6
-2.5
июнь 2024
-2.5
-6.7
-7.9
май 2024
-7.9
-14.3
-10.7
апр. 2024
-10.7
-7.2
-9.6
март 2024
-9.6
-10.8
-10.3
февр. 2024
-10.3
0.7
-1.8
янв. 2024
-1.8
0.9
-2.5
дек. 2023
-1.7
0.8
0.8
нояб. 2023
0.8
-0.9
4.0
окт. 2023
4.0
-5.9
-5.7
сент. 2023
-5.7
-3.5
-6.0
авг. 2023
-6.0
-0.7
-1.0
июль 2023
-1.0
-4.5
-0.4
июнь 2023
-0.4
-4.4
-8.6
май 2023
-8.6
-5.2
-0.2
апр. 2023
-0.2
-2.6
-10.3
март 2023
-10.3
8.0
5.1
февр. 2023
5.1
4.6
10.9
янв. 2023
10.9
2.6
-0.9
дек. 2022
-1.8
17.8
7.1
нояб. 2022
7.1
20.7
28.5
окт. 2022
28.5
18.1
12.0
сент. 2022
12.0
22.0
24.1
авг. 2022
24.1
23.9
19.4
июль 2022
19.4
27.3
28.1
июнь 2022
28.1
33.9
25.5
май 2022
25.5
41.9
41.4
апр. 2022
41.4
37.1
38.9
март 2022
38.9
30.1
32.3
февр. 2022
32.3
30.5
26.1
янв. 2022
26.1
31.6
33.9
дек. 2021
33.9
29.6
27.2
нояб. 2021
27.2
29.4
30.7
1234
