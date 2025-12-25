Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) демонстрирует изменение средневзвешенных цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с базисным периодом, за который принят 1982 год. Индекс показывает, как изменяются цены с точки зрения потребителя. Другими словами, по нему оценивают изменение стоимости жизни. Из расчета базового индекса исключены цены на продукты питания и энергию, из-за их высокой волатильности.

Товары и услуги, включенные в корзину расчета ИПЦ, делятся на основные группы: жилье, одежда, транспорт, медицинская помощь, отдых, образование и коммуникации, прочие товары и услуги. В свою очередь, они делятся более чем на 200 категорий, включающих около 80 000 наименований. В расчет индекса не включаются подоходные налоги и предметы инвестирования (акции, облигации, страховые полисы). В отличие от индекса цен производителей, в расчет включены цены на импортные товары, а также цены на акцизы.

Цены на товары и услуги, используемые для расчета индекса, собираются примерно в 23 000 торговых и сервисных учреждений путем ежемесячного опроса. Состав выборки периодически меняется. Также используются опросы тысяч семей по всей стране. Веса по каждому элементу регулярно пересматриваются. Показатель рассчитывается в сравнении с ценами базисного периода, за который принят 1982 год.

В расчете ИПЦ учитываются расходы жителей урбанизированных территорий: специалистов, самозанятых граждан, безработных, чиновников, пенсионеров. Из расчета исключены фермеры, жители сельских поселений, военнослужащие и лица, содержащиеся в тюрьмах и психиатрических лечебницах.

Базовый индекс потребительских цен чаще всего используют для оценки инфляции в стране. Рост потребительских расходов свидетельствует о росте инфляции.

Также индекс учитывается при корректировке зарплат и социальных выплат. Кроме того, ИПЦ используется для корректировки структуры подоходного налога и при расчете реального ВВП.

Рост базового индекса потребительских цен положительно влияет на котировки доллара.

