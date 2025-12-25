КалендарьРазделы

Базовый индекс потребительских цен в США (United States Core Consumer Price Index (CPI))

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 331.068 330.816
330.542
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
331.529
331.068
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) демонстрирует изменение средневзвешенных цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с базисным периодом, за который принят 1982 год. Индекс показывает, как изменяются цены с точки зрения потребителя. Другими словами, по нему оценивают изменение стоимости жизни. Из расчета базового индекса исключены цены на продукты питания и энергию, из-за их высокой волатильности.

Товары и услуги, включенные в корзину расчета ИПЦ, делятся на основные группы: жилье, одежда, транспорт, медицинская помощь, отдых, образование и коммуникации, прочие товары и услуги. В свою очередь, они делятся более чем на 200 категорий, включающих около 80 000 наименований. В расчет индекса не включаются подоходные налоги и предметы инвестирования (акции, облигации, страховые полисы). В отличие от индекса цен производителей, в расчет включены цены на импортные товары, а также цены на акцизы.

Цены на товары и услуги, используемые для расчета индекса, собираются примерно в 23 000 торговых и сервисных учреждений путем ежемесячного опроса. Состав выборки периодически меняется. Также используются опросы тысяч семей по всей стране. Веса по каждому элементу регулярно пересматриваются. Показатель рассчитывается в сравнении с ценами базисного периода, за который принят 1982 год.

В расчете ИПЦ учитываются расходы жителей урбанизированных территорий: специалистов, самозанятых граждан, безработных, чиновников, пенсионеров. Из расчета исключены фермеры, жители сельских поселений, военнослужащие и лица, содержащиеся в тюрьмах и психиатрических лечебницах.

Базовый индекс потребительских цен чаще всего используют для оценки инфляции в стране. Рост потребительских расходов свидетельствует о росте инфляции.

Также индекс учитывается при корректировке зарплат и социальных выплат. Кроме того, ИПЦ используется для корректировки структуры подоходного налога и при расчете реального ВВП.

Рост базового индекса потребительских цен положительно влияет на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в США (United States Core Consumer Price Index (CPI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
331.068
330.816
330.542
сент. 2025
330.542
329.793
авг. 2025
329.790
328.841
328.656
июль 2025
328.656
328.164
327.600
июнь 2025
327.600
327.606
326.854
май 2025
326.854
326.934
326.430
апр. 2025
326.430
325.128
325.659
март 2025
325.659
325.713
325.475
февр. 2025
325.475
325.193
324.739
янв. 2025
324.739
323.831
323.296
дек. 2024
323.383
323.322
322.657
нояб. 2024
322.657
322.245
321.666
окт. 2024
321.666
321.368
320.767
сент. 2024
320.767
320.285
319.768
авг. 2024
319.768
319.392
318.872
июль 2024
318.872
318.875
318.346
июнь 2024
318.346
318.697
318.140
май 2024
318.140
318.200
317.622
апр. 2024
317.622
317.192
316.698
март 2024
316.698
315.791
315.565
февр. 2024
315.565
314.849
314.438
янв. 2024
314.438
313.692
313.209
дек. 2023
313.216
313.020
312.251
нояб. 2023
312.251
311.904
311.365
окт. 2023
311.365
311.814
310.661
сент. 2023
310.661
310.836
309.661
авг. 2023
309.661
308.930
308.801
июль 2023
308.801
308.332
308.309
июнь 2023
308.309
309.029
307.824
май 2023
307.824
307.532
306.489
апр. 2023
306.489
306.209
305.240
март 2023
305.240
305.568
304.070
февр. 2023
304.070
304.183
302.702
янв. 2023
302.702
301.737
300.974
дек. 2022
300.974
300.450
300.066
нояб. 2022
300.066
300.896
299.471
окт. 2022
299.471
300.085
298.660
сент. 2022
298.660
298.290
296.950
авг. 2022
296.950
296.599
295.275
июль 2022
295.275
295.665
294.354
июнь 2022
294.354
293.501
292.289
май 2022
292.289
291.186
290.455
апр. 2022
290.455
289.100
288.811
март 2022
288.811
289.092
287.878
февр. 2022
287.878
287.628
286.431
янв. 2022
286.431
285.946
284.770
дек. 2021
284.759
284.364
283.201
нояб. 2021
283.201
282.836
281.695
окт. 2021
281.695
281.027
280.017
сент. 2021
280.017
279.205
279.338
