Сальдо счета движения капитала TIC (TIC Overall Net Capital Flow) — это часть платежного баланса страны, характеризующая приток и отток капитала. Если сальдо положительное – это означает приток капитала, если отрицательное – отток.

Эти данные ежемесячно выпускаются департаментом Казначейства США в составе отчета Treasury International Capital Data (TIC). В отчете отражается движение большинства типов ценных бумаг: это казначейские активы, корпоративные акции и облигации.

Сальдо включает большинство компонентов международных финансовых потоков. Это сумма следующих величин:

покупка долгосрочных ценных бумаг (отрицательное значение говорит об оттоке капитала из страны);

покупка американских ценных бумаг иностранными резидентами посредством биржевых свопов;

нерыночные казначейские ценные бумаги США, выпущенные для иностранных государственных институтов и других иностранных резидентов;

ежемесячные изменения по обязательствам банков;

изменение собственных обязательств Казначейства в долларах США.

Из этой суммы вычитается результат следующего суммирования: выплаты иностранным резидентам по внутренним ценным бумагам, приобретение иностранных ценных бумаг посредством биржевых свопов.

В эти данные не включаются потоки прямых инвестиций из-за рубежа в американские компании и наоборот – сделанные резидентами США в иностранные компании.

Положительное сальдо счета движения капитала может положительно повлиять на котировки доллара США, поскольку для покупок американских активов иностранные резиденты вынуждены покупать доллар. Однако наибольшее влияние этот показатель оказывает на рынки ценных бумаг.

График последних значений: