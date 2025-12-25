Экономический календарь
Сальдо счета движения капитала TIC в США (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
|Низкая
|$-37.3 млрд
|$128.1 млрд
|
$184.3 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$158.7 млрд
|
$-37.3 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Сальдо счета движения капитала TIC (TIC Overall Net Capital Flow) — это часть платежного баланса страны, характеризующая приток и отток капитала. Если сальдо положительное – это означает приток капитала, если отрицательное – отток.
Эти данные ежемесячно выпускаются департаментом Казначейства США в составе отчета Treasury International Capital Data (TIC). В отчете отражается движение большинства типов ценных бумаг: это казначейские активы, корпоративные акции и облигации.
Сальдо включает большинство компонентов международных финансовых потоков. Это сумма следующих величин:
- покупка долгосрочных ценных бумаг (отрицательное значение говорит об оттоке капитала из страны);
- покупка американских ценных бумаг иностранными резидентами посредством биржевых свопов;
- нерыночные казначейские ценные бумаги США, выпущенные для иностранных государственных институтов и других иностранных резидентов;
- ежемесячные изменения по обязательствам банков;
- изменение собственных обязательств Казначейства в долларах США.
Из этой суммы вычитается результат следующего суммирования: выплаты иностранным резидентам по внутренним ценным бумагам, приобретение иностранных ценных бумаг посредством биржевых свопов.
В эти данные не включаются потоки прямых инвестиций из-за рубежа в американские компании и наоборот – сделанные резидентами США в иностранные компании.
Положительное сальдо счета движения капитала может положительно повлиять на котировки доллара США, поскольку для покупок американских активов иностранные резиденты вынуждены покупать доллар. Однако наибольшее влияние этот показатель оказывает на рынки ценных бумаг.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Сальдо счета движения капитала TIC в США (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
