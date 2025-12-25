Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в США от The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)
|Высокая
|89.1
|83.4
|
92.9
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|86.8
|
89.1
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Он основан на данных ежемесячного опроса около 3000 домохозяйств (выборка составлена так, чтобы охватывать всю страну). Индекс предназначен для оценки финансового состояния среднего потребителя, его покупательной способности и доверия рынку. Его рассчитывает некоммерческая исследовательская организация Conference Board.
В опросник входят 5 вопросов. Два из них связаны с текущими экономическими условиями: общих деловых условий и занятости. Еще три вопроса касаются ожиданий: как изменятся деловые условия, занятость и доходы домохозяйств через 6 месяцев. На каждый вопрос можно ответить одним из трех вариантов: «положительно», «отрицательно», «средне». Поскольку 60% тематики опроса описывают ожидания, индекс относится к опережающим индикаторам рынка. Он входит в расчет индекса ведущих экономических индикаторов.
Сильный отчет о доверии потребителей, особенно в то время, когда экономика находится в отстающем положении, может резко сдвинуть валютные рынки. Рост потребительского доверия с большой вероятностью означает, что люди больше потратят, сделают крупные покупки (например, автомобиль или дом). Это приведет к росту экономической активности и росту потребительских расходов. В свою очередь, за счет роста потребительских расходов может вырасти инфляция. Поэтому индекс доверия потребителей обычно пристально отслеживается профессиональными экономистами.
Однако необходимо понимать, что доверие потребителей – значение очень субъективное, основанное на сиюминутном настроении. Поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Многие экономисты оценивают этот индекс не в абсолютном значении, а в виде скользящей средней за 3 – 6 месяцев. Если наблюдается устойчивый рост или снижение – это дает повод говорить об устойчивой тенденции.
Рост индекса выше прогнозного может вызвать краткосрочную волатильность доллара в сторону увеличения.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в США от The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
