Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Он основан на данных ежемесячного опроса около 3000 домохозяйств (выборка составлена так, чтобы охватывать всю страну). Индекс предназначен для оценки финансового состояния среднего потребителя, его покупательной способности и доверия рынку. Его рассчитывает некоммерческая исследовательская организация Conference Board.

В опросник входят 5 вопросов. Два из них связаны с текущими экономическими условиями: общих деловых условий и занятости. Еще три вопроса касаются ожиданий: как изменятся деловые условия, занятость и доходы домохозяйств через 6 месяцев. На каждый вопрос можно ответить одним из трех вариантов: «положительно», «отрицательно», «средне». Поскольку 60% тематики опроса описывают ожидания, индекс относится к опережающим индикаторам рынка. Он входит в расчет индекса ведущих экономических индикаторов.

Сильный отчет о доверии потребителей, особенно в то время, когда экономика находится в отстающем положении, может резко сдвинуть валютные рынки. Рост потребительского доверия с большой вероятностью означает, что люди больше потратят, сделают крупные покупки (например, автомобиль или дом). Это приведет к росту экономической активности и росту потребительских расходов. В свою очередь, за счет роста потребительских расходов может вырасти инфляция. Поэтому индекс доверия потребителей обычно пристально отслеживается профессиональными экономистами.

Однако необходимо понимать, что доверие потребителей – значение очень субъективное, основанное на сиюминутном настроении. Поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Многие экономисты оценивают этот индекс не в абсолютном значении, а в виде скользящей средней за 3 – 6 месяцев. Если наблюдается устойчивый рост или снижение – это дает повод говорить об устойчивой тенденции.

Рост индекса выше прогнозного может вызвать краткосрочную волатильность доллара в сторону увеличения.

График последних значений: