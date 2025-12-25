КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс доверия потребителей в США от The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
The Conference Board
Сектор:
Потребитель
Высокая 89.1 83.4
92.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
86.8
89.1
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Он основан на данных ежемесячного опроса около 3000 домохозяйств (выборка составлена так, чтобы охватывать всю страну). Индекс предназначен для оценки финансового состояния среднего потребителя, его покупательной способности и доверия рынку. Его рассчитывает некоммерческая исследовательская организация Conference Board.

В опросник входят 5 вопросов. Два из них связаны с текущими экономическими условиями: общих деловых условий и занятости. Еще три вопроса касаются ожиданий: как изменятся деловые условия, занятость и доходы домохозяйств через 6 месяцев. На каждый вопрос можно ответить одним из трех вариантов: «положительно», «отрицательно», «средне». Поскольку 60% тематики опроса описывают ожидания, индекс относится к опережающим индикаторам рынка. Он входит в расчет индекса ведущих экономических индикаторов.

Сильный отчет о доверии потребителей, особенно в то время, когда экономика находится в отстающем положении, может резко сдвинуть валютные рынки. Рост потребительского доверия с большой вероятностью означает, что люди больше потратят, сделают крупные покупки (например, автомобиль или дом). Это приведет к росту экономической активности и росту потребительских расходов. В свою очередь, за счет роста потребительских расходов может вырасти инфляция. Поэтому индекс доверия потребителей обычно пристально отслеживается профессиональными экономистами.

Однако необходимо понимать, что доверие потребителей – значение очень субъективное, основанное на сиюминутном настроении. Поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Многие экономисты оценивают этот индекс не в абсолютном значении, а в виде скользящей средней за 3 – 6 месяцев. Если наблюдается устойчивый рост или снижение – это дает повод говорить об устойчивой тенденции.

Рост индекса выше прогнозного может вызвать краткосрочную волатильность доллара в сторону увеличения.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в США от The Conference Board (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
89.1
83.4
92.9
нояб. 2025
88.7
88.1
95.5
окт. 2025
94.6
93.5
95.6
сент. 2025
94.2
100.7
97.8
авг. 2025
97.4
105.8
98.7
июль 2025
97.2
98.8
95.2
июнь 2025
93.0
88.4
98.4
май 2025
98.0
98.8
85.7
апр. 2025
86.0
66.6
133.5
март 2025
54.6
101.5
52.6
февр. 2025
98.3
98.3
136.5
янв. 2025
104.1
105.2
9.7
дек. 2024
104.7
115.9
140.2
нояб. 2024
111.7
109.3
109.6
окт. 2024
108.7
98.9
99.2
сент. 2024
98.7
101.8
105.6
авг. 2024
103.3
104.2
101.9
июль 2024
100.3
108.0
97.8
июнь 2024
100.4
107.5
101.3
май 2024
102.0
76.3
97.5
апр. 2024
97.0
139.7
103.1
март 2024
104.7
107.2
104.8
февр. 2024
106.7
108.0
110.9
янв. 2024
114.8
102.4
108.0
дек. 2023
110.7
102.3
101.0
нояб. 2023
102.0
102.7
99.1
окт. 2023
102.6
104.5
104.3
сент. 2023
103.0
111.5
108.7
авг. 2023
106.1
113.4
114.0
июль 2023
117.0
106.0
110.1
июнь 2023
109.7
101.7
102.5
май 2023
102.3
102.7
103.7
апр. 2023
101.3
103.5
104.0
март 2023
104.2
104.9
103.4
февр. 2023
102.9
107.7
106.0
янв. 2023
107.1
104.2
109.0
дек. 2022
108.3
101.2
101.4
нояб. 2022
100.2
105.2
102.2
окт. 2022
102.5
105.6
107.8
сент. 2022
108.0
99.4
103.6
авг. 2022
103.2
97.1
95.3
июль 2022
95.7
102.4
98.4
июнь 2022
98.7
106.8
106.4
май 2022
106.4
107.2
108.6
апр. 2022
107.3
108.8
107.6
март 2022
107.2
112.1
105.7
февр. 2022
110.5
114.8
111.1
янв. 2022
113.8
112.7
115.2
дек. 2021
115.8
111.6
111.9
нояб. 2021
109.5
111.6
111.6
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания