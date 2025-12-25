Экономический календарь
Индекс цен от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)
|Низкая
|43.6
|55.8
|
56.1
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Prices Paid) отражает, как изменились цены, уплаченные за товары и услуги ведущими производителями в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр – штаты с высокой экономической активностью. Поэтому этот индекс зачастую коррелирует с общенациональным.
Индекс уплаченных цен рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Руководителей предприятий просят ответить, улучшились, ухудшились или остались без изменений показатели конкретно в их компаниях. Помимо цен, выплаченных в процессе производства за материалы, товары и услуги, в этот опрос входит также оценка количества новых и незавершенных заказов, отгрузка, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю. Также респондентам предлагается оценить общий уровень деловой активности в их сфере. Ответ на вопросы рекомендуется дать по двум временным промежуткам: характеристика за прошедший месяц и прогноз на ближайшие полгода.
Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных оценок вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение индекса оказалось положительным, это означает, что уплаченные производителями цены в среднем по региону выросли. Если оно ниже нуля, это свидетельствует о снижении суммы уплаченных цен.
Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, индекс деловых условий в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками и считается косвенным опережающим показателем экономического здоровья США. Рост уплаченных цен может стать опережающим индикатором инфляции в регионе, поскольку в краткосрочной перспективе вызывает рост цен и на конечную продукцию.
Динамика индекса уплаченных цен от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
