Индекс цен от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Филадельфии (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Сектор:
Бизнес
Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Prices Paid) отражает, как изменились цены, уплаченные за товары и услуги ведущими производителями в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр – штаты с высокой экономической активностью. Поэтому этот индекс зачастую коррелирует с общенациональным.

Индекс уплаченных цен рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Руководителей предприятий просят ответить, улучшились, ухудшились или остались без изменений показатели конкретно в их компаниях. Помимо цен, выплаченных в процессе производства за материалы, товары и услуги, в этот опрос входит также оценка количества новых и незавершенных заказов, отгрузка, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю. Также респондентам предлагается оценить общий уровень деловой активности в их сфере. Ответ на вопросы рекомендуется дать по двум временным промежуткам: характеристика за прошедший месяц и прогноз на ближайшие полгода.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных оценок вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение индекса оказалось положительным, это означает, что уплаченные производителями цены в среднем по региону выросли. Если оно ниже нуля, это свидетельствует о снижении суммы уплаченных цен.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, индекс деловых условий в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками и считается косвенным опережающим показателем экономического здоровья США. Рост уплаченных цен может стать опережающим индикатором инфляции в регионе, поскольку в краткосрочной перспективе вызывает рост цен и на конечную продукцию.

Динамика индекса уплаченных цен от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
43.6
55.8
56.1
нояб. 2025
56.1
48.4
49.2
окт. 2025
49.2
53.4
46.8
сент. 2025
46.8
58.0
66.8
авг. 2025
66.8
49.7
58.8
июль 2025
58.8
52.9
41.4
июнь 2025
41.4
65.7
59.8
май 2025
59.8
51.0
51.0
апр. 2025
51.0
42.3
48.3
март 2025
48.3
40.5
40.5
февр. 2025
40.5
37.9
31.9
янв. 2025
31.9
33.0
26.6
дек. 2024
31.2
19.8
26.6
нояб. 2024
26.6
18.7
29.7
окт. 2024
29.7
26.5
34.0
сент. 2024
34.0
17.1
24.0
авг. 2024
24.0
16.8
19.8
июль 2024
19.8
22.2
22.5
июнь 2024
22.5
25.5
18.7
май 2024
18.7
20.8
23.0
апр. 2024
23.0
5.7
3.7
март 2024
3.7
11.5
16.6
февр. 2024
16.6
12.0
11.3
янв. 2024
11.3
16.5
24.3
дек. 2023
25.1
15.7
14.8
нояб. 2023
14.8
29.7
23.1
окт. 2023
23.1
29.9
25.7
сент. 2023
25.7
19.4
20.8
авг. 2023
20.8
10.1
9.5
июль 2023
9.5
10.7
10.5
июнь 2023
10.5
9.5
10.9
май 2023
10.9
8.1
8.2
апр. 2023
8.2
28.0
23.5
март 2023
23.5
29.4
26.5
февр. 2023
26.5
14.0
24.5
янв. 2023
24.5
16.9
36.3
дек. 2022
26.4
36.0
35.3
нояб. 2022
35.3
33.2
36.3
окт. 2022
36.3
14.7
29.8
сент. 2022
29.8
48.3
43.6
авг. 2022
43.6
59.1
52.2
июль 2022
52.2
73.1
64.5
июнь 2022
64.5
84.4
78.9
май 2022
78.9
86.1
84.6
апр. 2022
84.6
78.1
81.0
март 2022
81.0
72.9
69.3
февр. 2022
69.3
71.6
72.5
янв. 2022
72.5
75.0
66.1
дек. 2021
66.1
78.5
80.0
нояб. 2021
80.0
71.2
70.3
