Индекс цен производителей, м/м (PPI m/m) отражает изменение отпускных цен, полученных производителями товаров и услуг, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс (ИЦП) демонстрирует изменение цен с точки зрения производителя.

В его расчет включены все отрасли американской промышленности, производящие физические товары, включая сырьевые рынки. В секторе производства учитываются отпускные цены производителей в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т.д. В секторе услуг программой расчета ИЦП охвачены примерно 72% данных из секторов торговли, здравоохранения, транспорта и складской деятельности, медийной отрасли, финансового и страхового сектора и т.д. В отличие от индекса потребительских цен, ИЦП не включает цены на импортные товары.

Для сбора данных об отпускных ценах опрашиваются более 25 000 учреждений различных типов и размеров по всей стране, собранные в статистически репрезентативную выборку.

Индекс цен производителей рассчитывается по отношению к базисному году (сегодня за базис принят 1982 год), в котором он равен 100. Все последующие изменения цены отражаются по отношению к этому базисному числу. В расчете используются весовые коэффициенты для разных отраслей промышленности. Веса корректируются каждые несколько лет.

ИЦП рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. По отношению к ИПЦ (индексу потребительских цен) он является самым точным предварительным показателем: если растут цены производителей, то примерно в той же мере вырастут и потребительские цены. Эти два индекса тесно коррелируют между собой. ФРС внимательно следит за ИПЦ, чтобы сделать свои инфляционные прогнозы.

Некоторые компоненты расчета ИЦП используются для расчета дефлятора ВВП.

Рост индекса цен производителей почти всегда указывает на рост инфляции, а это положительно отражается на котировках доллара США.

График последних значений: