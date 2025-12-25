Экономический календарь
Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе США (United States Private Nonfarm Payrolls)
|Средняя
|69 тыс
|67 тыс
|
52 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|69 тыс
|
69 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (Private Nonfarm Payrolls) демонстрирует, сколько новых рабочих мест было создано в отчетном месяце на частных предприятиях США, за исключением сельскохозяйственного сектора. Расчет показателя основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.
В расчете учитываются все отрасли американской экономики: медицинское страхование, здравоохранение, строительство, легкая и тяжелая промышленность, сфера отдыха и развлечений, финансовые услуги, розничная и оптовая торговля, горнодобывающая отрасль, транспорт и складские услуги, информационная сфера, IT и другие.
Изменение числа занятых в частном секторе вносит наибольший вклад в расчет общего изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по сравнению с госсектором. Поэтому этот показатель в наибольшей степени отражает состояние рынка труда и развитие экономической ситуации. Он напрямую влияет на доллар. Более интенсивный рост количества рабочих мест, чем указывалось в консенсус-прогнозе, положительно отражается на котировках американской валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе США (United States Private Nonfarm Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
