КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе США (United States Private Nonfarm Payrolls)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Труд
Средняя 69 тыс 67 тыс
52 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
69 тыс
69 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (Private Nonfarm Payrolls) демонстрирует, сколько новых рабочих мест было создано в отчетном месяце на частных предприятиях США, за исключением сельскохозяйственного сектора. Расчет показателя основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.

В расчете учитываются все отрасли американской экономики: медицинское страхование, здравоохранение, строительство, легкая и тяжелая промышленность, сфера отдыха и развлечений, финансовые услуги, розничная и оптовая торговля, горнодобывающая отрасль, транспорт и складские услуги, информационная сфера, IT и другие.

Изменение числа занятых в частном секторе вносит наибольший вклад в расчет общего изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по сравнению с госсектором. Поэтому этот показатель в наибольшей степени отражает состояние рынка труда и развитие экономической ситуации. Он напрямую влияет на доллар. Более интенсивный рост количества рабочих мест, чем указывалось в консенсус-прогнозе, положительно отражается на котировках американской валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе США (United States Private Nonfarm Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
69 тыс
67 тыс
52 тыс
сент. 2025
97 тыс
98 тыс
18 тыс
авг. 2025
38 тыс
102 тыс
77 тыс
июль 2025
83 тыс
139 тыс
3 тыс
июнь 2025
74 тыс
88 тыс
137 тыс
май 2025
140 тыс
66 тыс
146 тыс
апр. 2025
167 тыс
147 тыс
170 тыс
март 2025
209 тыс
145 тыс
116 тыс
февр. 2025
140 тыс
113 тыс
81 тыс
янв. 2025
111 тыс
215 тыс
273 тыс
дек. 2024
223 тыс
246 тыс
182 тыс
нояб. 2024
194 тыс
-14 тыс
-2 тыс
окт. 2024
-28 тыс
162 тыс
192 тыс
сент. 2024
223 тыс
211 тыс
114 тыс
авг. 2024
118 тыс
139 тыс
74 тыс
июль 2024
97 тыс
175 тыс
136 тыс
июнь 2024
136 тыс
218 тыс
193 тыс
май 2024
229 тыс
175 тыс
158 тыс
апр. 2024
167 тыс
133 тыс
243 тыс
март 2024
232 тыс
156 тыс
207 тыс
февр. 2024
223 тыс
222 тыс
177 тыс
янв. 2024
317 тыс
167 тыс
278 тыс
дек. 2023
164 тыс
6 тыс
136 тыс
нояб. 2023
150 тыс
-26 тыс
85 тыс
окт. 2023
99 тыс
-13 тыс
246 тыс
сент. 2023
263 тыс
14 тыс
177 тыс
авг. 2023
179 тыс
-5 тыс
155 тыс
июль 2023
172 тыс
-42 тыс
128 тыс
июнь 2023
149 тыс
0 тыс
259 тыс
май 2023
283 тыс
29 тыс
253 тыс
апр. 2023
230 тыс
-10 тыс
123 тыс
март 2023
189 тыс
-29 тыс
266 тыс
февр. 2023
265 тыс
-13 тыс
386 тыс
янв. 2023
443 тыс
-24 тыс
269 тыс
дек. 2022
220 тыс
-8 тыс
202 тыс
нояб. 2022
221 тыс
15 тыс
248 тыс
окт. 2022
233 тыс
-3 тыс
319 тыс
сент. 2022
288 тыс
-31 тыс
275 тыс
авг. 2022
308 тыс
-43 тыс
477 тыс
июль 2022
471 тыс
-8 тыс
404 тыс
июнь 2022
381 тыс
51 тыс
336 тыс
май 2022
333 тыс
8 тыс
405 тыс
апр. 2022
406 тыс
-89 тыс
424 тыс
март 2022
426 тыс
-23 тыс
739 тыс
февр. 2022
654 тыс
54 тыс
448 тыс
янв. 2022
444 тыс
-44 тыс
503 тыс
дек. 2021
211 тыс
-84 тыс
270 тыс
нояб. 2021
235 тыс
38 тыс
628 тыс
окт. 2021
604 тыс
61 тыс
365 тыс
сент. 2021
317 тыс
-77 тыс
332 тыс
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания