Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (Private Nonfarm Payrolls) демонстрирует, сколько новых рабочих мест было создано в отчетном месяце на частных предприятиях США, за исключением сельскохозяйственного сектора. Расчет показателя основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.

В расчете учитываются все отрасли американской экономики: медицинское страхование, здравоохранение, строительство, легкая и тяжелая промышленность, сфера отдыха и развлечений, финансовые услуги, розничная и оптовая торговля, горнодобывающая отрасль, транспорт и складские услуги, информационная сфера, IT и другие.

Изменение числа занятых в частном секторе вносит наибольший вклад в расчет общего изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, по сравнению с госсектором. Поэтому этот показатель в наибольшей степени отражает состояние рынка труда и развитие экономической ситуации. Он напрямую влияет на доллар. Более интенсивный рост количества рабочих мест, чем указывалось в консенсус-прогнозе, положительно отражается на котировках американской валюты.

График последних значений: