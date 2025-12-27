Los Pedidos Industriales excl. Transporte m/m muestran el cambio en el valor total de los nuevos pedidos de compra realizados a los fabricantes en el mes dado en comparación con el mes anterior. Los pedidos de cualquier tipo de vehículo quedan excluidos del cálculo del indicador. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos Industriales en EE.UU. excl. Transporte m/m (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).