La Mediana del IPC de la Fed de Cleveland m/m muestra el cambio promedio en los precios en el mes dado en comparación con el anterior, desde la perspectiva del consumidor de Cleveland. La mediana del IPC se considera un indicador avanzado de la inflación.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Mediana del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Cleveland (Federal Reserve Bank (Fed) of Cleveland Median Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).