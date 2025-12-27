La Producción Manufacturera de la Fed m/m muestra el cambio porcentual en el volumen de producción de la industria manufacturera en el mes dado en comparación con el mes anterior. El indicador se ajusta de manera estacional. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Manufacturera de la Reserva Federal (Fed) m/m (Federal Reserve System (Fed) Manufacturing Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).