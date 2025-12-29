El Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Dallas se publica cada mes. Refleja las condiciones generales del negocio y la actividad en el sector manufacturero de Texas.

El cálculo del índice se basa en una encuesta realizada a más de 100 grandes empresas del sector manufacturero en la región. Los gerentes de las compañías son encuestados para evaluar los cambios en las condiciones de trabajo según una serie de parámetros, tales como la producción, los nuevos pedidos, los precios en el mes actual y los pronósticos para los próximos seis meses. Asimismo, caracterizan la actividad comercial general. A los participantes de la encuesta se les pide que estimen de forma relativa si las cifras han aumentado, disminuido o permanecido sin cambios.

Se calculan índices aparte para cada uno de los valores, usando como base los informes. El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de encuestados que informa sobre una disminución y el porcentaje de encuestados que informa sobre un crecimiento. Por lo tanto, si el valor del índice es positivo, esto significa que la mayoría de las empresas han informado sobre una mejora en el entorno comercial. Los valores del índice están ajustados estacionalmente.

Texas hace una contribución significativa a la economía nacional, la segunda después de California en términos de producción industrial, y es la región líder en términos de exportaciones. El 9,5% de la producción total de los EE.UU. se localiza aquí. Por lo tanto, el Índice Manufacturero de la Fed de Dallas puede servir como un indicador avanzado de la salud de la economía de los EE.UU. Sus valores clave se correlacionan estrechamente con los nacionales.

El crecimiento en la producción es un factor favorable para el crecimiento económico. En consecuencia, un aumento en el Índice Manufacturero de la Fed de Dallas puede afectar positivamente las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: