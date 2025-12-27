Calendario económico
Volumen de los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. m/m (United States Durable Goods Orders m/m)
|Alta
|-2.2%
|1.2%
|
0.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|6.8%
|
-2.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Pedidos de bienes duraderos m/m muestra el cambio en el valor de los nuevos pedidos de bienes duraderos recibidos por empresas estadounidenses en un mes determinado en comparación con el mes anterior. Se espera que los bienes duraderos duren más de tres años, por ejemplo: automóviles, aparatos, equipamiento, etcétera.
El cálculo del indicador incluye todos los nuevos pedidos confirmados por documentos legales obligatorios (contratos, cartas, cheques, etcétera). Los pedidos cancelados no están incluidos en el informe.
Los datos para el procesamiento se recopilan a partir de una encuesta realizada a más de 5,000 fabricantes de bienes duraderos que representan a 92 industrias.
'Los Pedidos de Bienes Duraderos' es un indicador avanzado de la producción industrial. En general, las empresas y consumidores crean dichos pedidos cuando confían en el crecimiento económico. Asimismo, la producción de bienes duraderos toma más tiempo que la de los bienes no duraderos. Por ello, este informe puede ser utilizado por los inversores a la hora de preparar un pronóstico para el futuro cercano.
Los datos son altamente volátiles debido al alto costo de los bienes, es por ello que generalmente se analiza la información de varios meses. El crecimiento en el número de pedidos de bienes duraderos puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. m/m (United States Durable Goods Orders m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
