El Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de NFIB es un índice complejo de 10 componentes ajustados por estacionalidad, que muestran el estado económico de las pequeñas empresas de EE. UU.. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas en EE.UU. de NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).