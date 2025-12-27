CalendarioSecciones

Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas en EE.UU. de NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Federación Nacional de Negocios Independientes (National Federation of Independent Business)
Sector:
Negocios
Baja 99.0 97.3
98.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
99.2
99.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de NFIB es un índice complejo de 10 componentes ajustados por estacionalidad, que muestran el estado económico de las pequeñas empresas de EE. UU.. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas en EE.UU. de NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
99.0
97.3
98.2
oct 2025
98.2
95.7
98.8
sept 2025
98.8
102.0
100.8
ago 2025
100.8
109.5
100.3
jul 2025
100.3
95.0
98.6
jun 2025
98.6
102.8
98.8
may 2025
98.8
92.9
95.8
abr 2025
95.8
97.0
97.4
mar 2025
97.4
99.9
100.7
feb 2025
100.7
98.8
102.8
ene 2025
102.8
106.9
105.1
dic 2024
105.1
104.9
101.7
nov 2024
101.7
93.7
93.7
oct 2024
93.7
90.4
91.5
sept 2024
91.5
91.6
91.2
ago 2024
91.2
93.6
93.7
jul 2024
93.7
91.4
91.5
jun 2024
91.5
90.5
may 2024
90.5
89.7
abr 2024
89.7
88.5
mar 2024
88.5
89.4
feb 2024
89.4
89.9
ene 2024
89.9
91.9
dic 2023
91.9
90.6
nov 2023
90.6
90.7
oct 2023
90.7
90.8
sept 2023
90.8
91.3
ago 2023
91.3
91.9
jul 2023
91.9
91.0
jun 2023
91.0
89.4
may 2023
89.4
89.0
abr 2023
89.0
90.1
mar 2023
90.1
90.9
feb 2023
90.9
90.3
ene 2023
90.3
89.8
dic 2022
89.8
91.9
nov 2022
91.9
91.3
oct 2022
91.3
92.1
sept 2022
92.1
91.8
ago 2022
91.8
89.9
jul 2022
89.9
89.5
jun 2022
89.5
93.1
may 2022
93.1
93.2
abr 2022
93.2
93.2
mar 2022
93.2
95.7
feb 2022
95.7
97.1
ene 2022
97.1
98.9
dic 2021
98.9
98.4
nov 2021
98.4
98.2
oct 2021
98.2
99.1
