El Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/Case-Shiller Composite-20 a/a refleja los cambios en el valor de la vivienda residencial en las principales 20 áreas metropolitanas de los EE.UU. en un mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior

El cálculo usa el método de ventas reiteradas ponderadas ofrecido por Karl Case, Robert Shiller y Allan Weiss. Los datos para el cálculo se recopilan en las oficinas de registro locales. A cada área metropolitana se le asigna un peso determinado para el cálculo del índice agregado. La información disponible generalmente incluye la fecha, el precio de venta y el tipo de propiedad. Un ítem necesita tener una transacción de ventas anterior para ser incluido en el cálculo del índice compuesto.

Los siguientes tipos de casas están excluidos del cálculo:

Las casas nuevas, porque no es posible medir el cambio en su precio antes de una venta reiterada

Los condominios y cooperativas, los edificios de apartamentos y otras construcciones que no pueden ser definidas como "viviendas unifamiliares"

La transferencia gratuita de inmuebles (es decir, la transferencia entre los miembros de una familia)

Las transacciones en las que se cambia la designación del tipo de propiedad (por ejemplo, propiedades originalmente registradas como casas unifamiliares se registran posteriormente como condominios)

Las viviendas que se han vendido reiteradamente dos o más veces durante seis meses

Por lo general, en el mercado se forman diversos factores para diferentes tipos de propiedad; dichos factores determinan la demanda, la oferta y los precios. Por lo tanto, para evaluar correctamente la situación del mercado, el índice incluye la segmentación de viviendas residenciales según su tipo. La versión detallada de este indicador compuesto incluye tres índices separados: precios para las viviendas con coste bajo, medio y alto. Los cambios en los precios de los hogares caros tienen un mayor impacto en el resultado del índice compuesto. Esta es una de las diferencias entre este índice y el Índice de Precios Inmobiliarios FHFA, en el que no se aplica segmentación y se calcula un precio promedio para todos los tipos de viviendas.

Asimismo, el cálculo del S&P/CS utiliza una muestra más pequeña y no tiene en cuenta los datos de los 13 estados. El indicador se usa para medir la actividad en las mayores áreas metropolitanas de los EE.UU. El crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: