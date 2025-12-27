La Balanza Comercial de Mercancías es una parte de la balanza comercial del país. Es la diferencia entre las importaciones y exportaciones de bienes en el mes dado en términos monetarios.

Los economistas usan el indicador para medir la actividad del sector manufacturero y la intensidad de los flujos de comercio exterior.

Un estado que importa más bienes y servicios de los que exporta tiene un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, como los EE.UU., esto indica que la producción intensiva en lo que respecta a la mano de obra es transladada al exterior, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. Cuando las exportaciones exceden las importaciones, los economistas apuntan a un superávit comercial. Se trata de una indicación del alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes de los que consume.

El impacto de las exportaciones estadounidenses en las cotizaciones del dólar es ambiguo: depende del contexto de los ciclos económicos y de otros indicadores, por ejemplo, las dinámicas del PIB. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Por el contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren incentivar las importaciones para asegurar la competitividad de los precios. Estos desarrollos afectan al dólar en consonancia.

Gráfico de los últimos valores: