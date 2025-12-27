CalendarioSecciones

IPC de los EE.UU. (United States Consumer Price Index (CPI))

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Precios
Alta 325.031 324.706
324.368
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
325.833
325.031
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes especificado con respecto al mismo mes del año anterior. El índice evalúa una cesta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. El IPC es uno de los indicadores clave del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento del IPC se considera positivo para las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "IPC de los EE.UU. (United States Consumer Price Index (CPI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
325.031
324.706
324.368
sept 2025
324.368
323.364
ago 2025
323.980
322.956
322.132
jul 2025
322.132
322.666
321.500
jun 2025
321.500
320.395
320.580
may 2025
320.580
321.597
320.321
abr 2025
320.321
319.064
319.615
mar 2025
319.615
320.416
319.775
feb 2025
319.775
320.062
319.086
ene 2025
319.086
318.205
317.603
dic 2024
317.685
316.943
316.441
nov 2024
316.441
315.917
315.454
oct 2024
315.454
315.419
314.686
sept 2024
314.686
315.550
314.121
ago 2024
314.121
314.652
313.534
jul 2024
313.534
314.154
313.049
jun 2024
313.049
314.124
313.225
may 2024
313.225
313.587
313.207
abr 2024
313.207
312.582
312.230
mar 2024
312.230
311.596
311.054
feb 2024
311.054
310.715
309.685
ene 2024
309.685
309.960
308.742
dic 2023
308.850
308.233
307.917
nov 2023
307.917
308.915
307.619
oct 2023
307.619
309.017
307.481
sept 2023
307.481
307.389
306.269
ago 2023
306.269
305.058
304.348
jul 2023
304.348
304.108
303.841
jun 2023
303.841
303.673
303.294
may 2023
303.294
303.700
302.918
abr 2023
302.918
303.279
301.810
mar 2023
301.810
302.678
301.648
feb 2023
301.648
301.214
300.536
ene 2023
300.536
299.959
298.112
dic 2022
298.112
300.607
298.349
nov 2022
298.349
299.563
298.062
oct 2022
298.062
297.348
296.761
sept 2022
296.761
295.430
295.620
ago 2022
295.620
297.231
295.271
jul 2022
295.271
297.281
295.328
jun 2022
295.328
293.024
291.474
may 2022
291.474
287.115
288.663
abr 2022
288.663
289.282
287.708
mar 2022
287.708
285.778
284.182
feb 2022
284.182
283.558
281.933
ene 2022
281.933
281.771
280.126
dic 2021
280.192
280.513
278.880
nov 2021
278.880
278.258
276.724
oct 2021
276.724
275.027
274.138
sept 2021
274.138
272.431
273.012
1234
