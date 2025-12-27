El Índice Compuesto de la Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas City muestra el cambio en el valor promedio de los índices de actividad de producción, nuevos pedidos, empleo, entregas y existencias de materias primas. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a alrededor de 300 empresas manufactureras. Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de la Actividad Manufacturera del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).