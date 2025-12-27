Los Beneficios de Empleo t/t muestran el cambio en las cantidades recibidas por los empleados de las empresas estadounidenses aparte de los salarios básicos, en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los empleadores.

Junto con los salarios de empleo, este indicador se incluye en el cálculo del Índice de Costes de Empleo. Los beneficios de empleo se dividen en cinco categorías en esta encuesta:

Permisos retribuidos, como vacaciones, fines de semana, bajas por enfermedad, permisos personales anuales

Bonificaciones, como horas extras e incentivos; coeficientes aumentados y bonificaciones relacionados directamente con la producción (como pagas extra o bonificaciones de ganancia)

Pagos de seguro: seguro de vida, de salud, seguro por discapacidad a corto y largo plazo

Deducciones y pagos de pensiones en programas de ahorro

Pagos legalmente fijos, tales como seguro social, seguro médico, seguro de desempleo a nivel federal y estatal, compensación a los empleados

Los economistas interpretan este indicador como parte del índice de coste laboral. El indicador en sí mismo tiene un valor considerable porque refleja la estructura de los pagos de seguros y pensiones, lo que permite a las compañías de seguros evaluar sus perspectivas y ajustar las cuantías de los contratos. Los representantes de los círculos empresariales analizan los pagos adicionales y los usan como guía para ajustar sus propios costes de compensación.

Generalmente, el crecimiento de los beneficios de empleo conduce a un aumento en los precios finales de los productos fabricados en el país y, como consecuencia, puede afectar a la inflación. El crecimiento de la inflación, a su vez, se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: